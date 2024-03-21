高雄遊覽車撞涵洞釀1死15傷！肇事駕駛6年違規3件 公路局開罰6萬
一輛載有27人的阿里山一日遊遊覽車，20日晚間8時許返程時，行經高雄市仁武區自撞涵洞，車頭遭削毀一半，造成1死15傷悲劇。公路局深夜表示，駕駛近6年違規3件，今（21）日上午高雄市區監理所將到事故業者公司進行安全管理查核，公路局、高雄區監理所與高雄市區監理所立即成立「0320仁武水管路遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。
記者林莞茜／綜合報導
公路局表示，車內乘客人數共25人，另有駕駛1人、領隊1人，總計27人。事故造成1死14傷，截至23時45分， 5人已出院，留院觀察者有高雄榮總醫院5人，高雄長庚醫院2人，高雄醫學大學附設醫院2人，明顯死亡者未送醫，車內已無人受困，未受傷乘客已安排接駁離開現場，高雄市區監理所與高雄區監理所已派員分赴各醫院探視傷患，事故遊覽車疑似駕駛人誤入機車道致撞擊涵洞下緣，有關事故確切原因尚待警察單位調查。
本次事故楓滿遊覽車公司KAA-9755號遊覽車，該車於110年11月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是112年10月6日，下次定檢日為113年11月3日，事故車輛出廠迄今尚無違規；鄧姓駕駛駕籍均正常，近6年違規3件(倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、違規臨時停車各1件)，全數案件均已結案。
公路局已要求楓滿遊覽車公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司代表已趕往醫院進行慰問事宜，另高雄市區監理所將於3月21日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核。
公路局表示，高雄市區監理所將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任規定，處新台幣6萬元整並停止該公司1/3車輛（5輛）營業3個月。