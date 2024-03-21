韓團(G)I-DLE登MLB開幕戰獻唱！場面超震撼 台灣成員葉舒華復出
MLB開幕戰的海外系列賽在今（21）日進行第二場比賽，依然是由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士，由於大谷翔平專屬翻譯水原一平簽賭案影響，也是的賽事焦點受到轉移。開幕戰前兩日都邀請了韓國女團表演，本日的表演嘉賓為人氣女團(G)I-DLE，其中台灣成員舒華也復出參加表演，根據日媒報導，前日由女團「Aespa」表演時，很少道奇隊的球員出現在替補席上觀看演出。
記者林之越/綜合報導
MLB海外開幕戰不受外界影響，(G)I-DLE照常在比賽前登台演出。眼見高尺巨蛋的全場燈光熄滅幾秒後，(G)I-DLE成員身穿球衣設計的全白二截式服裝，在球場正中央登場，其中也包含了先前停工養病沒有參與新專輯宣傳的台灣成員葉舒華。(G)I-DLE在超過50名以上的伴舞下，表演了她們的新歌「Super Lady」。
根據日媒《日刊體育》報導指出，MLB海外開幕戰的20、21日分別邀請了韓國團體「Aespa」、「(G)I-DLE」進行開場表演，前一日「Aespa」在進行表演時，吸引了許多大聯盟球員的興趣。不過，當日表演時卻很少道奇隊的球員出現在替補席上觀看演出，因此日媒猜測是否和隔日大谷翔平翻譯水原一平涉入的簽賭案相關。
大谷翔平專屬翻譯水原一平傳出涉賭，遭到道奇隊解雇，目前仍然尚未完全調查清楚，不過大谷翔平不受影響，在本場比賽依然維持第2棒指定打擊出賽，並在首打席敲出安打。
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