國泰世華釋出2000職缺　培育機制完善！助新鮮人發展跨域技能

國泰世華銀行副總經理陳呈祿表示：「我們認為好的企業經營方針，必須要與人才共同成長，因此打造多元、跨域的發展系統。在招募時不僅考量面試者當下的能力，更在乎其潛力，以及可發展的培育路徑。」
為讓同仁能更清楚未來發展路徑，國泰世華將各職位所需的能力分類，為各工作打造職涯藍圖，並打造多樣化、與時俱進的職缺內容。舉例來說，在「營運企劃」的職系中，除有海外營運專案規畫人員、法令遵循人員、產品管理師等傳統既有的職位外，更有永續發展管理師、環境風險管理師等新興職位。其中永續發展管理師需依綠色金融等相關外部規範，研擬對應管理內規及追蹤指標，並回應海內外主管機關相關專案、國內外倡議研究；環境風險管理師則是以研究ESG與氣候風險數據為主，管理永續相關專案統籌與策略。
在「數位科技」職系中，國泰世華持續擴增如各類開發工程師、數據分析、資料科學分析、數位平台規劃等；「業務菁英」包括如理財專員、客戶關係經理（RM）、客戶信用調查員等多種專業人員；在「儲備幹部」上，國泰世華則以「法金國際」、「個金企劃」兩大領域，規劃受訓者赴各單位實習歷練，從不同專業面向完整認識銀行的運作。
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為助同仁增進各式能力、補強發展缺口，國泰世華實體與數位課程並進，成為台灣首家擁有數位課程製作團隊的銀行，每年自製產出逾400堂數位課程，並與外部學習機構Hahow合作，讓全行提供的課程由專業領域到各類軟性議題一應俱全，不僅包含金融與數位新知，還有如環境永續、職場DEI（多元共融職場）、溝通術、攝影、程式撰寫等多元領域。以「環境永續課程」為例，助同仁深入了解碳管理的趨勢、未來低碳產業轉型方向，以及金融業所能扮演的角色，擴大永續金融內外之影響力；在「性別平權」的課程中，則透過員工規範要點、倡導友善職場等方向強化DEI理念，打造專屬全行必修的性騷擾防治課程，去年全行完訓率達100%，全體員工共同為推動性別友善盡一份心力。
國泰世華打造全方位福利措施，由多元面向關懷員工，在2023年全行員工敬業度調查中，同仁對公司政策的整體滿意度亦達4.35分（滿分5分），顯見其透過課程、完整的升遷路徑、證照補助，以及具競爭力的福利措施受到肯定，有效攜手同仁一起成長。