山本由伸大聯盟震撼教育！首局就被打爆狂失5分 防禦率高達45.00
山本由伸慘被打爆！洛杉磯道奇隊今（21）日出戰教士隊，雙方再度於韓國海外賽交手，山本由伸不但僅投1局就被「震撼教育」，他面對一輪9位打者，被打4支安打狂失5分，明顯不在狀態內，首局投完就退場，防禦率高達45.00，道奇隊以5:2領先。被稱為是「日本最強投」，山本由伸以一年約5500萬美元的天價加入道奇陣中，連線「大谷翔平」，可惜並未在首場比賽就投出身價。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸在首局就被Xander Bogaerts敲出安打，接下來他又送出觸身球，Jake Cronenworth三壘安打一口氣送回2分，加上Manny Machado獲保送，金河成高飛犧牲打又追加分數，Luis Campusano二壘安打、Tyler Wade也有適時安打演出，讓山本由伸投完1局就被換下場。
山本由伸也在投手丘上掙扎，讓新的翻譯Will Ireton被迫上場，他今天擔任大谷跟山本由伸的戰術指導，並且分析數據，而大谷也在板凳區鼓勵山本由伸，要他不要在意。
大谷翔平首打席敲出右外野安打後，並且在2局下又敲出高飛犧牲打，連續2天有安打、打點表現出現，力挺家鄉弟兄。
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