傳大谷翔平和妻子田中真美子簽婚前協議！未來還能加入老婆俱樂部
大谷翔平妻子田中真美子日前出席道奇隊晚宴，攜帶了平價品牌Zara的包包，甚至觀賽時也沒有到VIP席，獲得韓國媒體大力誇獎。同時，有媒體報導指出，大谷翔平有和田中真美子簽下婚前協議書，而且將來只要年繳約795元台幣，就可以加入大聯盟球員伴侶專屬的「大嫂俱樂部」，似乎會是個相當精打細算的老婆。
記者林之越/綜合報導
根據相關媒體報導指出，有律師事務所的高層透露，大谷翔平曾在去年到事務所洽談一份契約，據說就是和田中真美子的婚前協議書，雖然在日本較少有夫婦會簽署婚前協議書，不過在美國相對常見。
消息指出，婚前協議書出現的時間大約為去年4月，也正好是大谷妻子田中真美子離隊的時間點，日本律師界判斷，大谷翔平的婚前協議可以牽涉金額高達1000億日圓（約新台幣210億元）。
另一方面，將來田中真美子也將可以加入由「大聯盟運動員校友會」（Major League Baseball Players Alumni Association）所設立的俱樂部，只要是現役或退休球員的妻子和伴侶都能參加，而且會員年費僅要25美元（約795元台幣）。在加入這個「大嫂俱樂部」後，田中真美子將能透過專屬的應用程式和網路社群聯繫其他球員的伴侶，同時，也享有相關的許多折扣。
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