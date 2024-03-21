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1999專線超高滿意度達96%　高市府持續提升服務品質

▲「高雄市1999市民專線」自2008年開辦，提供24小時全年無休、免付費服務，市民朋友對話務人員的滿意度仍高達96%。(圖／高市府提供)
▲「高雄市1999市民專線」自2008年開辦，提供24小時全年無休、免付費服務，市民朋友對話務人員的滿意度仍高達96%。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「高雄市1999市民專線」自2008年開辦，提供24小時全年無休、免付費服務，平均每月7萬通的電話服務，每年市長信箱與1999專線成案數近40萬，話務同仁以高度的專業能力及同理心，協助市民解決生活上的疑難雜症，研考會主委蔡宛芬表示，1999開辦以來，市長信箱雖因有極化現象造成滿意度偏低，但市民朋友對話務人員的滿意度仍高達96%。

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蔡宛芬指出，1999在開辦之初，即率全國之先，以「弱勢優先」的市政價值，聘用身心障礙者為話務同仁，再加上其他優質的話務同仁，以親切、專業的態度，創造出獨特而細緻的貼心服務，1999市民專線已成為最重要的城市無形資產。

為了提升服務品質，1999市民專線也持續推動優質的服務，如提供手語視訊、客語、英語多元服務、陳情案件簡訊通知等，讓民眾更能掌握案情進度，提供民眾更多元的服務管道。

幫助市民解決生活中的大小事，是1999市民專線存在的重要價值，今年更規劃優化系統功能，提供市民更優質的使用介面，並持續即時反映市民的意見，充分運用AI人工智慧等新興科技，與市府各機關團隊協力合作，繼續提升為民服務品質。

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