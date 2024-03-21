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高雄智慧城市展登場！陳其邁：加速淨零轉型

▲「2024高雄智慧城市展」從3/21至3/23在高雄展覽館登場，主題聚焦「數位綠色，雙軸轉型」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.21）
▲「2024高雄智慧城市展」從3/21至3/23在高雄展覽館登場，主題聚焦「數位綠色，雙軸轉型」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.21）

記者陳美嘉／高雄報導

「2024高雄智慧城市展」從今（21）日至23日在高雄展覽館登場，主題聚焦「數位綠色，雙軸轉型」。高雄市長陳其邁今日出席代表頒發「智慧城市創新應用獎」獎項予傑出廠商，並與國發會、數發部等部會代表，以及ICELI、CityNet及WeGO等國際組織代表共同進行啟動儀式，隨後至各廠商攤位參觀。

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會場集結國內外超過150家廠商、550攤位參展，並有來自20個國家、3個國際組織與19個城市代表與會。展示5G、AI、物聯網、大數據等應用，內容涵蓋智慧治理、智慧醫療、智慧製造、智慧農漁業等數百項智慧應用技術，除展示高雄城市轉型成果，也積極媒合淨零商機，讓高雄技術邁向國際市場，展現高雄發展智慧城市的成果。

▲會場集結國內外超過150家廠商、550攤位參展，並有來自20個國家、3個國際組織與19個城市代表與會。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.21）
▲會場集結國內外超過150家廠商、550攤位參展，並有來自20個國家、3個國際組織與19個城市代表與會。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.21）
針對發展智慧城市的解決方案，陳其邁表示，智慧城市的解決方案是用來解決眼前的問題，高市府極為重視數位轉型和淨零轉型工作的推進，同時積極與各產業攜手，發展數位技術應用和減碳技術等，以加速淨零轉型的步伐應對歐盟等國碳關稅的挑戰。他同時強調智慧交通方案的重要性，並指出透過大數據的運用，成功解決了交通擁堵的問題。以去年Black Pink演唱會為例，疏散時間由2小時縮短至1.5小時，節省了60%的時間，顯著提升了城市交通的效率。

陳其邁指出，高雄市產業和能源部門的碳排放佔比在全球範圍內屬罕見，因此如何分享經驗、解決問題，並肩負地球村的責任至關重要。他並提到，城市治理和智慧科技應該以人為本，因此市府提出多項方案，包括解決農民問題、疏解交通壅塞，以及利用智慧科技改善醫療技術，延長市民壽命。

面對極端氣候挑戰，陳其邁強調，地方治理必須迅速作出回應，去年高雄參與杜拜COP28後，今年舉辦了以城市為基礎的全球首次City COP會議，邀請很多國家或WeGO及CityNet等合作城市平台，共同集思廣益，分享彼此城市治理的經驗，同時也分享高雄的成長和解決問題的經驗，與其他城市攜手共進。

研考會說明，今天在展覽會中還有「南方數位協作平台會議」，南部七縣市包括高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、台東縣，針對智慧城市治理的需求及有效方案，面對面觀摩交流，突破縣市的行政侷限，加速數位學習的成長。

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