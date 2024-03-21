高雄智慧城市展登場！陳其邁：加速淨零轉型

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針對發展智慧城市的解決方案，陳其邁表示，智慧城市的解決方案是用來解決眼前的問題，高市府極為重視數位轉型和淨零轉型工作的推進，同時積極與各產業攜手，發展數位技術應用和減碳技術等，以加速淨零轉型的步伐應對歐盟等國碳關稅的挑戰。他同時強調智慧交通方案的重要性，並指出透過大數據的運用，成功解決了交通擁堵的問題。以去年Black Pink演唱會為例，疏散時間由2小時縮短至1.5小時，節省了60%的時間，顯著提升了城市交通的效率。
陳其邁指出，高雄市產業和能源部門的碳排放佔比在全球範圍內屬罕見，因此如何分享經驗、解決問題，並肩負地球村的責任至關重要。他並提到，城市治理和智慧科技應該以人為本，因此市府提出多項方案，包括解決農民問題、疏解交通壅塞，以及利用智慧科技改善醫療技術，延長市民壽命。
面對極端氣候挑戰，陳其邁強調，地方治理必須迅速作出回應，去年高雄參與杜拜COP28後，今年舉辦了以城市為基礎的全球首次City COP會議，邀請很多國家或WeGO及CityNet等合作城市平台，共同集思廣益，分享彼此城市治理的經驗，同時也分享高雄的成長和解決問題的經驗，與其他城市攜手共進。
研考會說明，今天在展覽會中還有「南方數位協作平台會議」，南部七縣市包括高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、台東縣，針對智慧城市治理的需求及有效方案，面對面觀摩交流，突破縣市的行政侷限，加速數位學習的成長。