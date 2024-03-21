大S孕期遭「哈利波特套書」砸 實際測量7本套書重量：真的不輕
女星大S(徐熙媛)和前夫汪小菲兩人即便已經離婚，但至今依舊風波不斷。昨（20）日大S突然發文控訴汪小菲婚內出軌，甚至在大S懷有身孕時，因酒醉失去理智，甚至拿「哈利波特精裝書」砸向大S。此文一發，意外讓「哈利波特」再度爆紅，根據博客來統計，今（21）哈利波特登熱搜冠軍，搜尋量較平日狂增了10倍之多，且網友也開始討論一套精裝書有多重，《NOWnews》實際測量7本平裝本的哈利波特套書就已經有5.4公斤，推測硬皮書的精裝版加上特製外盒，應該7~10公斤真的跑不掉。
記者周淑萍/綜合報導
大S昨發文控訴前夫汪小菲的種種惡行，文中提到，男方不顧大S懷有身孕，竟動手將她推倒在地，大Ｓ文中鉅細彌遺的指出，汪小菲拿「哈利波特精裝書」砸向她，此舉引發熱議，更意外的讓「哈利波特」登上熱搜。
博客來向《NOWnews》表示，近期比較熱門的書籍還是和動漫相關，但從大S昨公開長文後「哈利波特」就開始成為焦點，今（21）日直接攻頂，成為熱搜榜冠軍，搜尋量一口氣激增10倍之多，銷量甚至一度登上博客來全站即時榜TOP1。
哈利波特套書有多重？《NOWnews》實際測量，7本哈利波特平裝版套書就已經有5.4公斤，如果7集都是用硬底封面精裝版，再加上特製外盒，推測7～10公斤應該是真的跑不掉。用紅磚塊來換算，一塊紅磚大約2~2.5公斤，精裝套書有10公斤的話，如果砸向大S的是一套哈利波特精裝書套組，那等於是被5塊紅磚同時砸到的重量，感覺是不小的力道。
「精裝本」和「平裝本」的差異：
📍精裝本：精裝書是一種裝訂模式，具備保護性質的硬底封面，普遍採用硬紙板，外覆以織物、厚紙或者小牛皮等皮革製造。精裝書通常縫有富彈性的書脊，使得書本被翻開時也能夠平貼桌面，現今書脊除仿古外多採用黏合製取代傳統的縫製。採用比書芯大一圈且內含厚紙板的特製書封稱為「精裝本」，又叫「硬皮書」，比平裝書耐用。
📍平裝本：除了書背外，裁切三邊，書首、書根、書口的書就稱為「平裝本」，也叫「軟皮書」，通常平裝本的裝訂費較便宜，所以較多雜誌和書籍採用。