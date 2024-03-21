大谷翔平老婆田中真美子有來看球？跟水原一平妻子同席畫面不再
大谷翔平妻田中真美子，昨（20）日來到球場觀戰，為老公大谷翔平加油，跟水原一平妻子野間えりか一起看球，但今（21）日田中真美子不但沒被攝影機拍到，甚至應該不太可能再跟野間えりか一起出現在公開場合，因為水原一平不但捲入賭博風波，甚至還疑似盜竊大谷翔平的存款，為了償還450萬美元的款項，大谷跟水原的友情也就此結束，由於昨天大谷跟水原還有說有笑，今天就發生醜聞，也讓大聯盟海外賽失焦。田中真美子也可能根本沒來球場，碩坐在攝影機拍不到的位置。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平因為好友水原一平被檢方調查，且受到球團開除，原本可能心情會受影響，但他賽前仍跟隊友有說有笑，並且在首打席就敲出安打，第二打席還差點開轟，擊出高飛犧牲打。
大谷翔平和水原一平關係密切，野間えりか和田中真美子也相當友好，由於野間えりか曾是火腿啦啦隊女郎，因此也跟田中真美子等人有所認識。
昨日大谷妻子田中真美子因為比賽中一直被拍，引發NHK電視台澄清，比賽畫面是韓國轉播單位提供，不過今天比賽韓國轉播單位十分收斂，也沒有大肆宣傳大谷翔平老婆。
這場比賽不僅有很多球迷觀戰，韓國明星玄彬、孫藝真情侶檔也出現在球場周邊，球迷也為金河成、大谷翔平還有道奇隊、教士隊加油，現場十分熱鬧。
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