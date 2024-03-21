大谷翔平內心真的夠強！水原一平賭博被逮 他敲安打還差點開轟
大谷翔平是「鋼鐵超人！」，道奇隊與教士隊首爾海外賽今（21）日持續在韓國高尺巨蛋進行，大谷翔平繼昨日好表現後，今天比賽首打席就敲安，第二打席還差點開轟，並且送回1分打點，不過大谷翔平昨日不好受，今天上午甚至爆出他的專屬翻譯水原一平用他的銀行戶頭竊取大量資金的醜聞，水原一平為償還運動博弈的賭債，累積不法款項竟高達450萬美元，讓大谷蒙受莫大損失，但大谷翔平在公開場合還可以冷靜以對，並且繳出安打等成績，被韓國媒體稱為「鋼鐵之心」，日本球迷也以「神」來形容大谷的內心十分堅強。
記者吳政紘/綜合報導
大谷雖然妻子田中真美子跟水原一平的老婆是好友，但「親兄弟明算帳」，大谷翔平跟水原一平因為賭博事件鬧翻後，兩人的妻子也沒有在公開場合有所互動。
大谷翔平在第二場首爾海外賽，第一打席就敲出右外野安打，被認為「鬼一般的強悍心理」，大谷內心堅強，他不但敲出安打，還差點開轟，儘管過去翻譯水原一平不在，他依舊可以展現出超高超的打擊技巧
大谷第二打席差點開轟，敲出右外野方向全壘打牆前飛球被接殺，但他也送回隊友得分，大谷被認為超級冷靜，雖然沒有擊中球芯，還是讓對手嚇出一身冷汗。
大谷翔平過去在二刀流投打同時出賽狀況，還可以頻頻開轟，面對對手十分強大，他也可以迎刃而解，可見他對棒球的熱愛，不會因翻譯換人就改變。
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