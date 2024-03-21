狗仔葛斯齊2年前影片起底！汪小菲家暴大小S 動手時她懷孕9個月
汪小菲與大S（徐熙媛）離婚2年多，大S經歷前夫汪小菲及前婆婆張蘭多次羞辱及嘲諷消費，昨（20）日首次發文控訴前夫惡行，如拿重物攻擊孕婦、婚內多次出軌等，汪小菲隨即反擊沒有打過前妻大S，更稱自己才是被家暴受害者。有網友翻出狗仔葛斯齊昔日直播影片，葛斯齊早在2年前就爆料過汪小菲攻擊小S（徐熙娣），大S護妹心切前去阻擋反而被推倒，當時大S已屆臨盆，葛斯齊在直播中怒噴汪小菲：「大S已懷胎9個月！」
記者張一笙／綜合報導
葛斯齊在2年前的直播中，就爆料汪小菲陪同大S去產檢時，因為小小問題發生口角，小S夾在2人中間試圖上前勸架，未料汪小菲怒從心頭一把將小S推倒在地，大S見狀趕緊口頭制止汪小菲，汪小菲這時餘怒未消，也把懷胎9個月的大S推倒在地，在旁陪同友人前去產檢的黑人（陳建州）一個箭步上前攻擊汪小菲，企圖制止後續更嚴重的狀況發生。
葛斯齊也在直播中加碼爆料汪小菲當初婚內出軌張穎穎，張穎穎還因此懷孕，為了息事寧人，汪小菲付出一台車子及一套房子作為代價，要求張穎穎墮胎，並就此事不再發表任何言論，葛斯齊更表示自己手上握有許多證據，這些證據至今未曝光。直播最後，葛斯齊也詢問汪小菲是否有在線上，並喊話汪小菲出來面對。
不過葛斯齊去年3月16日時，在汪小菲的餐廳用餐並開啟直播，汪小菲見狀馬上前往餐廳現身直播中，並表示2人要「化干戈為玉帛」，2人同框握手言和，讓粉絲們都感到十分傻眼，直言看不懂2人在演哪一齣。
※【NOWnews 今日新聞
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