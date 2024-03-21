獨家／大S否認離婚前送禮具俊曄！汪小菲曬物流單　寄件人竟是他

狗仔葛斯齊2年前影片起底！汪小菲家暴大小S　動手時她懷孕9個月

▲狗仔葛斯齊2年前曾在直播中爆料汪小菲家暴大S，更怒噴汪小菲動手時，大S已經懷胎9個月。（圖／記者潘千詩攝）
▲狗仔葛斯齊2年前曾在直播中爆料汪小菲家暴大S，更怒噴汪小菲動手時，大S已經懷胎9個月。（圖／記者潘千詩攝）

記者張一笙／綜合報導

汪小菲與大S（徐熙媛）離婚2年多，大S經歷前夫汪小菲及前婆婆張蘭多次羞辱及嘲諷消費，昨（20）日首次發文控訴前夫惡行，如拿重物攻擊孕婦、婚內多次出軌等，汪小菲隨即反擊沒有打過前妻大S，更稱自己才是被家暴受害者。有網友翻出狗仔葛斯齊昔日直播影片，葛斯齊早在2年前就爆料過汪小菲攻擊小S（徐熙娣），大S護妹心切前去阻擋反而被推倒，當時大S已屆臨盆，葛斯齊在直播中怒噴汪小菲：「大S已懷胎9個月！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲葛斯齊爆料認識大S（左）、小S藥頭，經紀人說重話。（圖／翻攝自小S臉書）
▲葛斯齊曾爆料汪小菲在大S（左）產檢時，將小S（右）及大S推倒在地，當時大S已懷胎9個月。（圖／翻攝自小S臉書）
葛斯齊在2年前的直播中，就爆料汪小菲陪同大S去產檢時，因為小小問題發生口角，小S夾在2人中間試圖上前勸架，未料汪小菲怒從心頭一把將小S推倒在地，大S見狀趕緊口頭制止汪小菲，汪小菲這時餘怒未消，也把懷胎9個月的大S推倒在地，在旁陪同友人前去產檢的黑人（陳建州）一個箭步上前攻擊汪小菲，企圖制止後續更嚴重的狀況發生。

▲陳建州（右）帶著許久未見、神隱長達4年之久的妻子范瑋琪現身，一同到好友小S的公公許慶祥靈堂致意。被問到未來何時再度出現？范瑋琪則輕聲地說：「我會加油！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲葛斯齊爆料汪小菲家暴時，「黑人」陳建州（右）也在現場，並制止汪小菲後續施暴行為。（圖／記者詹鎰睿攝影）
葛斯齊也在直播中加碼爆料汪小菲當初婚內出軌張穎穎，張穎穎還因此懷孕，為了息事寧人，汪小菲付出一台車子及一套房子作為代價，要求張穎穎墮胎，並就此事不再發表任何言論，葛斯齊更表示自己手上握有許多證據，這些證據至今未曝光。直播最後，葛斯齊也詢問汪小菲是否有在線上，並喊話汪小菲出來面對。

▲汪小菲（左）與葛斯齊（右）於去年3月16日在汪小菲的餐廳內一起直播，並聲稱2人要「化干戈為玉帛」。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左）與葛斯齊（右）於去年3月16日在汪小菲的餐廳內一起直播，並聲稱2人要「化干戈為玉帛」。（圖／翻攝自微博）
不過葛斯齊去年3月16日時，在汪小菲的餐廳用餐並開啟直播，汪小菲見狀馬上前往餐廳現身直播中，並表示2人要「化干戈為玉帛」，2人同框握手言和，讓粉絲們都感到十分傻眼，直言看不懂2人在演哪一齣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「汪小菲開撕大S」相關新聞。

獨家／大S否認離婚前送禮具俊曄！汪小菲曬物流單　寄件人竟是他

大S開嗆汪小菲10年婚姻2死1傷！眾困惑「是誰死了」　答案超心碎

汪小菲借1.7億白紙黑字　大S積蓄要不回來「嫁入豪門真是穩賠」

韓最正啦啦隊禹洙漢成中職「最大遺珠」　挾高人氣現蹤大聯盟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞