首度調查！66%失智症患者有情緒、行為症狀 「5大表現」最常見
衛福部長期照顧司今（21）日發布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果，且今（2024）年首度針對失智症患者的「情緒及行為症狀（BPSD）發生情形」進行調查，高達66%的失智症患者有相關症狀，其中憂鬱及負性症狀、日夜顛倒／作息混亂的發生率都超過3成，恐懼或焦慮、重複行為、妄想的發生率也超過2成。
記者林志怡／台北報導
長照司副司長吳希文對《NOWnews今日新聞》指出，過往發現失智症患者出現情緒行為症狀時，會為照顧者帶來額外壓力，因此今年首度針對其盛行率與相關流行病學進行調查。
衛福部調查顯示，失智者最常出現的BPSD前五名依序為：憂鬱及負性症狀（33.37%）、日夜顛倒/作息混亂（32.94%）、恐懼或焦慮（27.75%）、重複行為（25.43%）及妄想（21.19%）。
此外，吳希文指出，調查也發現，當患者失智程度越高、前述5項症狀中的任一項發生比率也會更高。
吳希文表示，對於照顧者來說，個案有這類情緒、行為方面異常時，會需要付出更多精力照顧，目前針對日照中心、失智據點、共照中心等機構都已採取相關資源部件，希望給予較多的支持與協助，也呼籲照顧者，若患者有前述症狀，務必尋求醫師的醫療協助，才能減輕照顧負擔。