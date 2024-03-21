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大谷翔平翻譯員「水原一平」非法賭博　立委有感：誠實更令人尊敬

▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭。（圖／美聯社／達志影像）

記者莊蕙如／台北報導

日本道奇隊球星大谷翔平的翻譯員水原一平在今（21）日被爆出因為非法賭博被解雇，引起各界熱議。立法委員李彥秀針對此事表示，水原的故事告訴我們「誠實永遠比專業更令人尊敬。」

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立法委員李彥秀表示，自己在跑行程路上，驚訝看到「大谷翔平的口譯員兼好友水原一平，被指控竊取大谷高達百萬資金，用來非法賭博，而遭到道奇隊解雇。」的新聞。

李彥秀說，自己雖然稱不上棒球迷，但大谷在美國職棒最高殿堂發光發熱，不僅是大谷在投打跑的好成績，更重要的是他的謙遜，以及作為世界級球星，仍保持一顆真誠的赤子之心，讓李彥秀也不自覺的被圈粉。

李彥秀表示，從2017年大谷赴美打球，水原就擔任大谷的翻譯，更照顧大谷個人生活。球場上，水原協助大谷快速融入美式訓練與生活，打出好成績；球場下，水原忠實翻譯大谷想法，不誇張地說，美國人是透過水原而認識大谷。

李彥秀提到，媒體形容大谷與水原就像是「雙胞胎」，也像是「球場上的夫妻」，就連日前大谷新婚妻子照片首次曝光，旁邊站的也是水原夫妻。

李彥秀進一步指出，水原擁有令人欽羨的工作與薪水，卻因為涉賭與偷竊而斷送了自己的一生。令人不甚唏噓！

李彥秀也分享自己的經驗，她記得小學的時候，校門口「禮義廉恥」四個大字，至今深深烙印在她心中。她也記得，1998年年底，彥秀第一次當選議員那晚，父親緊握李彥秀的手，並不是向彥秀恭喜，而是說「你要記住，不論能走多遠，都要為李家留下好名聲！」

最後李彥秀有感而發，水原的故事告訴我們「誠實永遠比專業更令人尊敬」，沒有禮義廉恥支撐，所有成就猶如曇花一現的沙堡，禮義廉恥不該只是學校的匾額，更應該掛在每個人的心中。

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