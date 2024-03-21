山本由伸首局狂掉5分寫難堪紀錄！歷史首位開幕戰只投1局日本投手
洛杉磯道奇隊在休賽季大手筆簽下的日籍強投山本由伸，在今（21）日首度出賽大聯盟例行賽，面對聖地牙哥教士隊首局就被敲了4支安打狂失5分後退場，而這也讓他成為首位在開幕戰先發但只投了1局就退場的日籍投手，失落退場時大谷翔平也給予他鼓勵。
記者林之越/綜合報導
山本由伸以一年約5500萬美金（約新台幣17.5億元）的天價加入道奇陣中，因此例行賽首戰也備受球團和粉絲期待。不過山本由伸似乎尚未進入狀況，在首局先被明星游擊手Xander Bogaerts敲出安打，控球不穩投出觸身球後，再被第三棒的Jake Cronenworth敲出三壘安打，迅速失掉2分。
接著，山本由伸控球沒有回穩，面對Manny Machado投出保送，並遭到後一棒的金河成敲出高飛犧牲打，教士再添1分。後段棒次Luis Campusano、Tyler Wade也連連敲安，單局灌入5分，而山本由伸撐完首局就被換下場。
根據日本媒體《日刊體育》報導，山本由伸成為歷史上，首位在開幕戰先發，但只投了1局就退場的日籍投手，過去的最短投球局數，是由當時效力波士頓紅襪的投手大家友和所保持，他當時在第二局面對當局第三個打者時遭到換投。
此外，5分自責失分也是開幕戰中，日本先發投手中最多，先前的紀錄為4分，分別為1999年紅襪隊的大家友和、2012年德州遊騎兵的達比修有所寫下的紀錄。
值得一提的是，過去效力歐力士猛牛的6年期間，山本由伸只有兩次在單局失過5分的紀錄，分別是2017年10月9日還有2018年9月19日的比賽，對手都是東北樂天金鷲。
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