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失智症大調查！65歲以上盛行率8%　2041年失智長者上看68萬人

▲衛福部今（21）日公布全台社區失智症流行病學調查結果，其中65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲衛福部今（21）日公布全台社區失智症流行病學調查結果，其中65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林志怡／台北報導

衛福部今（21）日公布全台社區失智症流行病學調查結果，其中65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%，且女性盛行率高於男性、年齡越高，盛行率也越高，且經健保資料庫分析也發現，失智者的住院、急診風險都是無失智者的1.38倍，每年醫療支出更比無失智症者高21.4萬。

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衛福部說明，部方委託國衛院於109年至112年期間、針對全國22縣市的65歲以上的老年人口進行調查，分為兩階段訪視，第一階段由訓練之訪員以家戶面訪、填寫問卷方式篩選可能失智症者，第二階段則由訓練過的合格醫師進行家戶面訪，針對疑似失智症者做進一步臨床認知功能狀況評估，以判定是否為失智症。

經調查統計，長照司副司長吳希文對《NOWnews今日新聞》表示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，其中女性盛行率為9.36%、高於男性的6.35%；從年齡來看，年齡層越高失智症盛行率越高，65-69歲盛行率為2.40%、70-74歲為5.16%、75-79歲為9.10%，80-84歲的盛行率則躍升為16.00%、85-89歲為20.04%，90歲以上更達到29.45%。

至於失智症患者的類型，前三名依序為阿茲海默型失智症（Alzheimer's disease）占56.88%；血管型失智症（Vascular dementia） 占22.91%及巴金森氏症失智症（Parkinson disease dementia, PDD） 占7.12%。

此外，依據本調查65歲以上老年人口之年齡別失智症盛行率，同時使用國家發展委員會的中華民國人口（中）推估（民國2024年至2041年）資料，推估2024年65歲以上失智症人口數約35萬人；2031年將逾47萬人；2041年65歲以上失智症人口數近68萬人，顯示未來社區長者失智症人口數推估結果，有逐年攀升趨勢。

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