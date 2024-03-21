失智症大調查！65歲以上盛行率8%　2041年失智長者上看68萬人

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經調查統計，長照司副司長吳希文對《NOWnews今日新聞》表示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，其中女性盛行率為9.36%、高於男性的6.35%；從年齡來看，年齡層越高失智症盛行率越高，65-69歲盛行率為2.40%、70-74歲為5.16%、75-79歲為9.10%，80-84歲的盛行率則躍升為16.00%、85-89歲為20.04%，90歲以上更達到29.45%。
至於失智症患者的類型，前三名依序為阿茲海默型失智症（Alzheimer's disease）占56.88%；血管型失智症（Vascular dementia） 占22.91%及巴金森氏症失智症（Parkinson disease dementia, PDD） 占7.12%。
此外，依據本調查65歲以上老年人口之年齡別失智症盛行率，同時使用國家發展委員會的中華民國人口（中）推估（民國2024年至2041年）資料，推估2024年65歲以上失智症人口數約35萬人；2031年將逾47萬人；2041年65歲以上失智症人口數近68萬人，顯示未來社區長者失智症人口數推估結果，有逐年攀升趨勢。