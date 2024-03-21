柯文哲認2024大選做錯3件事！「幾乎沒有組織」成為敗選關鍵
民眾黨主席柯文哲近日跑遍南北進行黨員座談會，並檢討2024大選犯的錯誤。柯文哲提到，2024選舉打完有3大戰略錯誤。第一，完全沒有傳統媒體；第二，幾乎完全沒有組織，總兵力差太多；第三，沒有一個人打過總統大選，沒有經驗沒有磨練。
記者莊蕙如／台北報導
柯文哲昨（20）日在Youtube平台發出黨代表座談會的片段，影片中談到2024大選的檢討，她表示，這場選舉打完有三大戰略錯誤。第一，完全沒有傳統媒體，傳統媒體完全挨打；第二，我們幾乎完全沒有組織，國、民兩黨都是民眾黨的20倍以上，總兵力差太多了，所以地方組織還是差很多；第三，沒有一個人打過總統大選，沒有經驗沒有磨練。
柯文哲強調，民眾黨是一個很誠實的政黨，都不太會想東西要害人，他說，「我們不要害人，但是我們要有能力防止被害」。柯文哲說，還是要有一批真的有能力的政治幕僚，有能力打總統大選、有能力應付各種奇怪事情的政治幕僚。
另外柯文哲也提到，民眾黨將計劃在2026選舉推動「N+1」戰略，希望可以擴大議員名額，但黨內卻有不少的反彈聲浪。柯文哲說，N+1我們也沒有那麼硬幹，它是戰略思維，如果那個地方只有6席，已經提名1席，要提第2席就很難講，但如果是11席就比較有空間。