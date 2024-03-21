桌球／60歲倪夏蓮再創驚奇！闖女單決賽　網驚：他奶奶真的太誇張

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今天莊智淵在男單8強戰順利3:1逆轉擊敗希臘選手史庫洛普洛斯（Ioannis Sgouropoulos），而陳思羽則是女單8強戰3:0輕取烏茲別克小將馬爾卡博（Markhabo Magdieva）。
不過在4強戰兩人都遇到麻煩，莊智淵面對印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）整場都是下風球，雖然第2局拿下，但最終仍以1:3落敗，無緣決賽門票。
而陳思羽對上盧森堡高齡60歲的華裔名將倪夏蓮，被對方以直落三橫掃出局。倪夏蓮1963年出生於上海，曾拿過中國全運會亞軍，1986年從中國國家隊退役。
之後倪夏蓮因緣際會在1990年6月加入到盧森堡國家隊，之後開始代表該國參加國際比賽，她的丈夫Tommy Danielsson擔任她的教練。其生涯2次獲得歐錦賽女單金牌。在雪梨奧運會中打進過16強，也多次參加奧運會和世錦賽。
這一站雖然許多世界排名高的球員都沒報，但倪夏蓮可以用這樣的年紀殺進決賽還是很不可思議，球迷看到她神勇的表現，紛紛議論道：「全台灣可以打過她的人不超過10個」、「她奶奶的，真的真的太誇張了」。
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