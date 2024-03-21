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桌球／60歲倪夏蓮再創驚奇！闖女單決賽　網驚：他奶奶真的太誇張

▲60歲的桌球傳奇倪夏蓮在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站以3:0擊敗我國女將陳思羽。（圖／美聯社／達志影像）
▲60歲的桌球傳奇倪夏蓮在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站以3:0擊敗我國女將陳思羽。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站單打4強賽，台灣女將陳思羽對上60歲盧森堡名將「最強桌球阿嬤」倪夏蓮，最終以0:3出局、沒辦法打進冠軍戰。而台灣「桌球教父」莊智淵也輸給了印度吉納納賽卡蘭，同樣在4強止步。

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▲42歲的莊智淵征戰無數國際賽，為中華隊立下汗馬功勞。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲莊智淵面對印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）整場都是下風球，雖然第2局拿下，但最終仍以1:3落敗。（圖/特派記者葉政勳攝）
在20日的比賽，莊智淵在男單16強賽出戰，身為賽會第一種子的他以3:1戰勝23歲印度選手沙赫（Manush Utpalbhai Shah），闖進男單8強。而另外台灣女將陳思羽則是以3:0橫掃塞爾維亞選手盧普列斯庫（Izabela Lupulesku），同樣拿到8強門票。

今天莊智淵在男單8強戰順利3:1逆轉擊敗希臘選手史庫洛普洛斯（Ioannis Sgouropoulos），而陳思羽則是女單8強戰3:0輕取烏茲別克小將馬爾卡博（Markhabo Magdieva）。

▲陳思羽受僵直性脊椎炎所苦，在本屆亞運發揮起伏比較大，他自己也坦言對成績不滿意。（圖／中華奧會提供）
▲陳思羽對上盧森堡高齡60歲的華裔名將倪夏蓮，被對方以直落三橫掃出局。（圖／中華奧會提供）
不過在4強戰兩人都遇到麻煩，莊智淵面對印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）整場都是下風球，雖然第2局拿下，但最終仍以1:3落敗，無緣決賽門票。

而陳思羽對上盧森堡高齡60歲的華裔名將倪夏蓮，被對方以直落三橫掃出局。倪夏蓮1963年出生於上海，曾拿過中國全運會亞軍，1986年從中國國家隊退役。

之後倪夏蓮因緣際會在1990年6月加入到盧森堡國家隊，之後開始代表該國參加國際比賽，她的丈夫Tommy Danielsson擔任她的教練。其生涯2次獲得歐錦賽女單金牌。在雪梨奧運會中打進過16強，也多次參加奧運會和世錦賽。

這一站雖然許多世界排名高的球員都沒報，但倪夏蓮可以用這樣的年紀殺進決賽還是很不可思議，球迷看到她神勇的表現，紛紛議論道：「全台灣可以打過她的人不超過10個」、「她奶奶的，真的真的太誇張了」。

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