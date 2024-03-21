世紀對決完勝福原愛！江宏傑「超級律師團」曝光 燦笑揭真實關係
福原愛、江宏傑的世紀對決於15日宣告完結，最終雙方達成和解，福原愛一改先前強勢態度退讓，選擇放手。江宏傑在記者會結束後透露所屬的經紀公司晴空鳥發聲分享對各界的感謝，近日也時常更新社群媒體，看起來心情非常好，今（21）日稍早江宏傑則是在臉書貼出「超級律師團」合照，直呼「從工作變朋友」。
記者吳雨婕／綜合報導
江宏傑去年大動作在日本召開記者會，向福原愛喊話，希望對方能執行日本法院的判決，當時出戰的律師包含台灣律師徐崧博、日本律師大渕愛子等人，就連前幾日的記者會，江宏傑方面也是由同一批律師團代他本人出席，可見江宏傑對律師團的信任，而江宏傑於今天稍早在臉書上貼出與「超級律師團」的合照，照片中徐崧博、大渕愛子都在裡頭，每個人的表情都是輕鬆、愜意的，看起來日前的官司完勝，是滿意的結果。
江宏傑特別發文寫下：「從工作變朋友，重要的夥伴。」實際上，江宏傑去年槓上福原愛，在日本舉行記者會，律師大渕愛子不客氣地抖出福原愛在該場記者會開始前，曾私下發送傳真，要求停辦記者會，霸氣模樣引起討論，大渕愛子的超硬背景資歷也跟著曝光，她不僅擁有20幾年的律師資歷，還專攻離婚訴訟，處理過多件台日離婚、繼承等相關訴訟案，在2011年至2016年間還是日本綜藝節目《超人氣法律諮詢事務所》固定班底，在日本有著高知名度。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道