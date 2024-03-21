大谷翔平新翻譯精通美日語！前樂天主帥石井一久：「他非常優秀」
道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平今（21）日涉嫌運動簽賭，加上疑似挪用大谷帳戶資金還債，遭球隊開除後，翻譯人選確定由曾擔任過前田健太翻譯的Will Ireton擔任，前日職東北樂天金鷲監督石井一久表示：「他非常優秀」，兩人也曾在道奇隊共事過，大谷翔平因為水原一平被抓後，翻譯工作一度要請山本由伸翻譯園田芳大兼任，不過大谷數據方面，需要請Will Ireton出馬，尤其他精通英、日語，十分專業。
記者吳政紘/綜合報導
水原一平因在南加州一間博弈公司簽賭欠下高額賭債，涉嫌竊取大谷翔平帳戶裡的450萬美元，被美國媒體揭發，並指控為「大規模盜竊」，道奇隊也宣布開除水原一平，讓他離隊，大谷翔平也面臨沒有翻譯的狀態。
水原一平年薪高達千萬台幣，並且他擁有不少特權，可以跟大谷翔平成為好友，加上妻子也曾是火腿啦啦隊成員，可說是「人生勝利組」，沒想到卻因賭博鑄成大錯。
Will Ireton曾是日本投手前田健太效力道奇隊時期的翻譯，現年35歲，他曾打過棒球，高中在美國夏威夷就讀，大學畢業於加州，母親是菲律賓人，2013年他曾代表菲律賓隊打過世界棒球經典賽（WBC），而他曾在小時候去過日本，對日本文化也很熟悉。
不論石井一久、還是前田健太，都曾跟Will Ireton共事過，他不但在營運部分有幫助，也利用數據分析，幫助道奇隊在比賽中分析相關紀錄。
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