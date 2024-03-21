孫生遭蹦闆點名怒反擊！私訊嗆「關我什麼事」 標記酷炫親自解釋
YouTuber蹦闆今（21）日除了找來關鍵人物踢爆游否希一番賞內幕，更爆料受害者原先是找上反骨男孩（WACKYBOYS）求助，但反骨男孩非但沒幫助受害粉絲，事件發生後還二創翻拍蹦闆影片，讓他憤怒點名孫生；孫生隨後也出面反擊，表示自己根本不談案，問題在於對接窗口，並直接標記酷炫喊「你們最好好好跟大家說明一下。」
記者賴禹妡／綜合報導
蹦闆今日上傳影片，找來游否希的前夥伴踢爆一番賞詐騙內幕，更指出受害粉絲原先是想找反骨爆料，但對方卻要受害粉絲自己出資拍片，事後孫生還二創翻拍蹦闆影片，讓蹦闆怒轟「你們要流量，但是卻不確保他的權益。」
孫生稍早在IG曬出與蹦闆的對話截圖，他直接去密蹦闆「關我什麼事？你沒事ㄍㄧㄠ我？」強調他做事從來就是對內不對外，也不會出面談案，粉絲是直接和反骨窗口談，「談怎麼樣我根本不知道」。他也直接標記窗口與酷炫喊話「你們最好好好跟大家說明一下」。
孫生表示，他自認是超正義的人，因此才這麼激動，同時也解釋團體風格就是會二創當紅時事，甚至自己團員出事也會自嘲，但絕對不會帶攻擊的角度。而他最後一篇限時動態也透露，和蹦闆通話完之後沒事了，自己因為人格被污蔑才爆炸，為此向大家道歉，並表示酷炫晚點會出來向大家說明。