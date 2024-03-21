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許維恩「3度人工受孕失敗」！當場崩潰痛哭　曝備孕辛酸歷程

▲許維恩（右）透露第三次人工受孕失敗，當場崩潰痛哭，老公王家梁（左）在一旁陪伴。（圖／翻攝許維恩臉書）
▲許維恩（右）透露第三次人工受孕失敗，當場崩潰痛哭，老公王家梁（左）在一旁陪伴。（圖／翻攝許維恩臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

女星許維恩與老公王家梁於2022年結婚，婚後育有一女「忒忒」，先前曾表示要再進行人工受孕，希望能有二寶，加上她日前以調養身體為理由，突然卸下節目《哈囉你有事嗎》主持棒，讓外界猜測是否肚皮有動靜了，而許維恩今（21）日與姊姊許路兒一起出席活動，受訪時提到第三次的人工受孕失敗，得知消息時，她忍不住情緒崩潰痛哭。

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今年42歲的許維恩，在懷上女兒忒忒前，經歷過2次人工受孕，但皆失敗，今年過年前又去做了一次人工受孕，可惜2周後傳來植入失敗的消息，讓她當場痛哭失聲，老公王家梁始終在一旁陪伴，許維恩提到，老公有照顧好女兒，也給足她消化訊息的時間、空間，人工受孕失敗一事，對她來說是心理、身體上的雙重打擊，考慮到許多，才選擇請辭節目，她希望能調整好身心靈，再繼續備孕。

▲許維恩（左）倒數7周後卸貨，老公王家梁（右）也曬出女兒超音波照，嗨喊「太像爸爸了。」（圖／王家梁FB）
▲▼許維恩（上圖左、下圖）分享想要趕快懷上第二胎的原因。（圖／翻攝王家梁臉書、許維恩臉書）
▲許維恩。（圖／許維恩臉書）
 
談到會這麼想要生第二胎，是否來自於「家長」的壓力，許維恩表示，懷二寶是她自己的目標，一直都希望能生2、3個小孩，王家梁則是貼心的希望她不要太累，一切順其自然。此外，許維恩先前凍卵的卵子只剩一顆了，因此她希望如果可以，先以自然受孕的方式懷孕，目前也不想做第四次療程，假設45歲都還是沒辦法成功，她就會選擇放棄。





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