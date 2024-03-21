高雄智慧城市展「智慧醫療」主題館　高醫體系齊心數位轉型

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另外，設置展示高醫體系智能醫療推動專區，以高醫齊心數位轉型為主題，展示體系智能發展「產學研發」、「AI 人才培育鏈結實務發展計畫」、「智能醫療」三大主軸。
高醫大附設中和紀念醫院王照元院長表示，高醫醫療體系擁有3,250張床位，每年提供超過350萬人次門診，具備最完整的醫療服務與醫學教育體系，持續應用創新科技，落實教學、精準醫療與研究，致力提升病人安全及醫療品質。
「救急救難一站通&融心匯智道平安」由高雄市政府與高醫團隊跨領域組成的「8R+」團隊所打造，透過串接交通事故各類資料庫，可更清楚辨識道安事故因果、熱點風險及因應對策，並於2023年總統盃黑客松競賽中獲得卓越團隊首獎，展現跨領域合作增加社會影響力的公私協力價值。
「手術室的未來：科技巔峰＆清新新視野」著重於3D影像手術的前沿技術，並在ESG永續熱潮下，高醫透過先進的手術煙霧排除技術，為減少醫護人員於手術過程中吸入過多煙霧，為少見全部手術室配置手術煙霧排除裝置之醫學中心，希冀能將民眾帶入手術室的嶄新世界。
展覽期間(3/22-3/23)下午都有精采的專題演講，包含「公私協力共創智慧應急新典範從救急救難一站通到融心匯智道平安」、「三高不要來，健康動起來」、「城市有感數位健康生活平台」以及「我也能自由地行動? 神經損傷的治療與智能醫院的協力合作！」。