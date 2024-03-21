大谷翔平目前不會被禁賽！水原一平涉賭 將配合大聯盟積極調查
大谷翔平在韓國大聯盟海外賽，今（21）日賽前爆出專屬翻譯水原一平因涉嫌非法賭博遭到解雇，大谷翔平的帳號也疑似資金外流，甚至高達450萬美元（約1.4億台幣）不過美國媒體《The Athletic》報導，大聯盟不打算針對大谷進行禁賽等處分，也不會希望他積極面對調查。大谷翔平是否有涉入賭博事件，還是他是受害者，這都是大聯盟要釐清的部分，而水原一平聲稱他不知情，但有沒有「乾坤大挪移」，操弄大谷的資金，也會是關鍵。
記者吳政紘/綜合報導
《The Athletic》記者Fabian Ardaya在社群平台X上透露，「大谷翔平目前不會面臨處罰，而且相信也不會針對他進行調查。」
大谷翔平目前看來比較像是「受害者」而不是主動涉入簽賭對象，因此根據大聯盟官方「無罪推定」，大谷目前還是清白的。
根據大聯盟條款，任何球員、裁判或球團及聯盟的官方人員或相關球隊人員，只要透過非法賭博下注，或是成為非法賭博的中間人，都會受到處罰，由大聯盟主席視情節輕重做出處置。
大谷雖然沒有成為水原一平「共犯」，但他卻是受害者，因此大聯盟官方現在會調查的主要還是水原如何竊取大谷資金，也要了解資金來源與動向。
水原一平日前才跟媒體坦承自己有「賭博成癮」狀況，不過美國40個州幾乎都可以合法賭博，加州則是違法行為，是否就像水原一平說的「並不知情」，也要進一步了解。
大谷今天在首爾海外賽，首打席就敲出安打，也沒有受到水原一平賭博案影響，還差點開轟，手感狀況不錯。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁