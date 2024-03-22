9成2上班族第二季想跳槽！4成4已投履歷、盼拿43K　最想進科技業

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有轉職念頭的比例，雖低於首季的92.9%，但略高於去年第2季的90.6%，也創下11年來同期新高，代表龍年的「年後轉職潮」，有望延續到Q2，呈現「淡季不淡」狀態！
而跳槽主因，在可複選狀況下，依序包括「現在工作的薪水太低」（45.9%）、「覺得公司未來沒有發展性」（44.1%）、「太久沒有調薪」（33.6%），以及「擔心所處行業的前景」（32.6%）、「工作壓力太大」（29.3%）。
導致勞工Q2想離職的其他原因，又分別有「想要轉行或創業」（28.1%）、「工作時間太長」（26.3%）、「工作量太大」（25.1%），以及「擔心被裁員減薪或放無薪假」（24%）、「家庭因素」（18.8%）。
上班族對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？此次調查顯示，平均落在43122元，高於前一季期望的42617元，也多於去年同期的42060元，明顯反彈1062元，也創下11年同期新高水準。
yes123求職網表示，若與廠商開出的39578元條件相比，等於打了「92折」，這中間落差仍然達到8.2%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有3544元。因此想在第2季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。
對於想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前5名依序是餐飲住宿與休閒旅遊佔32.7%、科技資訊佔31.7%、批發零售與貿易佔30.7%，以及傳統製造業有26.2%、運輸與物流倉儲為21.7%。
其他計畫轉職的行業別，又分別為「金融保險與會計統計」（20.7%）、「文（補）教業」（19.4%）、「醫護與生技」（18.2%），以及「民生服務業（不含餐宿休旅）」（16.7%）、「大眾傳播與公關廣告」（15.7%）。