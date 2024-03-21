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超級裘爺來了／台灣職籃最佳洋將組合！球評李亦伸：攻城獅排第一

▲台灣職籃最佳洋將組合！球評李亦伸：攻城獅排第一，圖為艾夫伯。（圖／攻城獅提供）
▲台灣職籃最佳洋將組合！球評李亦伸：攻城獅排第一，圖為艾夫伯。（圖／攻城獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

當今台灣職籃最佳組合是T1還是PLG？名球評李亦伸在《NOWnews今日新聞》《超級裘爺來了》節目中，回答了他心中的最佳答案，李亦伸透露，攻城獅會是他最推崇的洋將三人組，因為不管是艾夫伯、狄帝、克拉都是各司其職，李亦伸認為除了艾夫伯得分有爆發力外，克拉有NBA經歷，加上狄帝在內線牽制力夠，是他認為最佳的台灣洋將組合。

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李亦伸透露，狄帝至少每場都有上雙的得分、籃板實力，因此各隊都很難對付，而攻城獅雖然目前排名第四，但本土球員只要跟上，就可以有機會越打越好。

此外，李家瑞、高國豪、蕭順議等都是不錯的本土好手，但要想辦法磨合，總教練功力，就要好好領導，才有機會讓這支球隊成長。

富邦勇士今年因為辛特力受傷，老將林志傑硬撐，但富邦新洋將賽爾登還要努力，看起來他的狀況還不夠，塞瑟夫、強森都還是可以堪用的洋將，但是本土新生代賴廷恩、簡廷兆、周桂羽等都還沒到位，因此會有落差。

想要知道台灣職籃洋將組合，或是最佳的洋將組合陣容，或是想跟球評李亦伸互動，請鎖定每週一、四在《NOW運動》粉絲專頁的節目「超級裘爺來了！」。

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