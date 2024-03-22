8成2想離職口難開！7成9不敢說實話　最愛拿這5說法當離職理由

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而在提出離職請求後，假如公司沒有採取任何慰留動作，有56.6%的上班族坦言，其實「會有失落感」，可能覺得自己並不受重視，沒有被當成企業內部的重要人才。
實際上已有97.1%的人指出，曾主動向公司提出離職的經驗，在可複選情況下，當時優先選擇「口頭提出」（85.3%），或是「有正式書面辭呈」（51.3%），較少數是「透過電子郵件」（23.6%），或者「透過簡訊」（18.8%）。
yes123求職網調查發現，可能不知道如何開口，甚至擔心壓力大，有79.3%的上班族透露，其實並「不會」老實跟主管、老闆，說出內心真正離職的理由。
取而代之，在可複選情況下，有74.8%以「職涯規劃」，當作表面上的離職原因；60.5%則拿「家庭因素」當成擋箭牌；40.2%的理由是「身心健康因素」；38.9%的理由為「有進修深造計畫」。
反之，在應徵新工作、面對面試官時，則有62.3%「選擇性透露」真正的離職理由；但仍有32.7%，還是「不會透露」真正原因；代表共有95%「持保留態度」，僅剩少數5%會「完整透露」。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，近期計畫離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，其規定包括，繼續工作3個月以上1年未滿者，於10天前預告之；繼續工作1年以上3年未滿者，於20天前預告之；繼續工作3年以上者，於30天前預告之。