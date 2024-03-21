「2025非核家園」政策如果不轉彎　電價還有調降的可能嗎？

小英政府「2025非核家園」政策近年來常被抨擊，只要遇到供電不穩或電價調漲，在野矛頭一率指向民進黨能源政策錯誤。不過若僅以表面數字觀察使用核電的工業大國電價調漲情形，會發現漲幅比台灣高很多。離台灣最近的韓國，2023年核電佔比接近3成，與俄烏戰爭發生前（2020年）的電價相比，住宅電價漲幅卻高達53%，工業電價漲幅達87％；法國更誇張，去年核電佔總發電量超過6成，住宅電價2年多來卻漲22%，工業電價更翻倍漲。
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清大核工所教授葉宗洸說明，若以韓國當作參考，要注意2件事。首先，韓國電力公司也屬國營單位，至今仍非常依賴進口傳統化石燃料發電。俄烏戰爭之後韓電跟民營電力公司買電，價格方面反映燃料與營運成本，一度電高達7塊左右，但實際上賣給民間的電價平均只有3塊半，能夠壓到如此低廉的價格，是因為韓國整體用電佔比有近3成是來自價格便宜的核電。
第二，韓國整體電力消耗中，化石燃料佔了大約61%，其中包括燃煤31.2%與天然氣28.51%等2大主要能源，而全國平均一年用電高達5500億，光是化石燃料發電在當中的用量，就比台灣一年的發電量都還要高，在面臨戰爭導致燃料價格上漲的成本壓力時，韓國電力公司必然虧損嚴重。
總結來說，葉宗洸認為，還好韓國有近3成的便宜核能發電，能讓電價更有餘裕壓低，若向台灣83%皆為化石燃料發電，電價可能漲更多、韓電公司虧損數字也會增加。再者，核燃料價格一向都很穩定，不像化石燃料，一個戰爭就會立即導致價格飆升。
過往，民進黨常抱著「非核家園」神主牌不放，自去年開始，各界輿論壓力不斷，這座神主牌逐漸有鬆動的跡象，經濟部長王美花更強調，非核家園不是神主牌，「核電安全才是」，業界也傳出民進黨不像過往那般堅持廢核。時光飛逝，新政府將於5月20日上任，屆時民進黨是否還會保留「非核家園」政策引發關注。
但若決定不轉彎，將有何後果？葉宗洸表示，以如今最熱門的電價與台電虧損議題解釋，核電去年幫台電淨賺300億，若核三廠1號機於今年7月27日停止運轉，進入除役階段，2號機於2025年5月功成身退，原本能靠核電淨賺的這些錢，也不會再存在。如今核電成本相比過去的1.39元，又更便宜了，成本來到每度1.09元，執政黨若選擇核電延役，能快速降低台電的發電成本，若不願意將政策轉彎，即便國際能源價格降低，台電虧損仍會有很長一段時間高居不下，電價也無法在短時間之內降價。
另外，供電不穩的情形也可能日漸嚴重，核二跟核三共計4部機組延役，一年可供應超過300電，若這300億度電沒有了，拿什麼補，燃氣機組上線，但燃氣發電暗藏風險，能不能有足夠的天然氣也是很大的問題，過去也曾有專家提到，一接、二接如今已超負載營運，設備利用率皆逾120%，不太可能再透過既有接收站進口天然氣。試想，若三接、四接、五接無法如期完成，後果又將如何？三接估2025年6月前完工，然而，核三1號機又將在今年夏天正式停轉，等同蠟燭兩頭燒。
葉宗洸提到，去年經濟成長率創下14年新低，今年可能將超過3%，故用電量勢必會比去年多更多。若政府不考慮政策轉彎，經濟部和台電可能會以擴大需量反應、使用時間電價的方式，兩者相輔相成來解決尖峰用電時供電不穩的情況，但到底能否真正解決，不確定性仍高。再者，他認為鼓勵企業尖峰時間不用電，或自主管理用電，以獲得電費折扣等獎勵企業，恐使台電支出增加，無法有效填補虧損。