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強化布局國際！旅天下拚營收「大幅增加」　合資公司搶市紐澳

▲旅天下董事長李嘉寅表示，2024年將持續拓展雙軸加盟疆土，加速整合台灣旅行社市場搶市占，預計「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家。（圖／旅天下）
▲旅天下董事長李嘉寅表示，2024年將持續拓展雙軸加盟疆土，加速整合台灣旅行社市場搶市占，預計「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家。（圖／旅天下）

記者許若茵／台北報導

旅天下聯合國際旅行社2023年繳出亮眼成績單，合併營收28.2億元，年增1247%，超越疫情前2019年合併營收近14%，每股稅後盈餘（EPS）8.65元，擬配發現金股利4.5元、股票股利1.7元，2023年營收、獲利、每股盈餘及股利均創歷史新高。董事長李嘉寅認為，今年營運動能續強，營收拚大幅增加，預計年底加盟門市將達80間。

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2023年旅天下藉由首創雙軸加盟平台、日本獨家包機避開紅海市場，於疫後競爭激烈的旅遊市場殺出重圍，達到66家產品加盟、56家門市加盟。旅天下發言人許哲郎表示，今年將深化藍海策略，雙軸加盟平台規模化發展，對加盟店汰弱留強，提升營運效能，預計2025年產品、門市加盟皆拓展至100家。並結盟海內外各優質業者，以共好、共享、共利的合作原則、多元合作模式，成為同業資源整合平台。

旅天下還聯手紐澳專家「鴻大旅行社」插旗紐西蘭、澳洲成立2間合資公司「Unitiger」，除了使旅天下紐、澳線體質更加強健，同時，發展紐、澳出境市場，將紐、澳旅客帶至台灣及全球各地旅遊。李嘉寅分享，因鴻大旅行社長年經營紐、澳地接，故可提供旅客具價格優勢及稀缺之產品，藉由策略部署，旅天下將走向「經營國際化，服務在地化」。據了解，旅天下目前國旅市場僅佔營收3%，海外旅遊仍大幅挹注營收。

旅天下獨包台灣虎航直飛日本函館外，花卷航線則新增串飛仙台；東南亞與韓國線加強布局南台灣出發航線；長程線與更多航空公司配合，取得更具優勢的元件價格。前2月累計合併營收6.54億元，年增147%，其中2月份當月營收站上3.7億元，較去年同期成長182.96%，刷新單月歷史新高紀錄。李嘉寅更喊話，今年營收要大幅增加。

2024年旅天下持續獨家包下台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷班機至2025年，首季載客率已逾9成8，其中花卷包機今年新增串飛仙台，航班從既有一週2班增至3班，機位大幅提升約5成，使日本線產品包裝更多元，讓產品安排更彈性、行程內容更豐富外，亦可減少拉車時間，爭取旅客走訪景點的時間，訂單能見度已達Q4，2024年營收樂觀看待。

東南亞旅遊持續看旺，今年旅天下除了提前布局產品，例如，台北出發峴港包銷機位已拿至年底；亦強化部署南台灣市場，拿下台中、高雄出發越南峴港、泰國曼谷等機位，滿足旅客多元需求。尤其越南新興度假海島天堂「富國島」熱度急速竄升，旅天下增加包銷暑假機位，大幅提高量能。韓國線則布局高雄出發金浦航線。

旅天下今年首度進攻河輪商機，鎖定歐洲市場，布局多瑙河、萊茵河河輪團體旅遊商品，可從瑞士、維也納、荷蘭、匈牙利等國上船，旅程悠遊歐洲多國，沿途欣賞優美風景，每日皆可上岸觀光，深入內陸邂逅歷史，體驗在地風土民情，且一年四季皆有主題，玩法較國際郵輪更多元，成為喜愛深度旅遊的郵輪客的新歡。

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