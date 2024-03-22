強化布局國際！旅天下拚營收「大幅增加」　合資公司搶市紐澳

我是廣告 請繼續往下閱讀
旅天下還聯手紐澳專家「鴻大旅行社」插旗紐西蘭、澳洲成立2間合資公司「Unitiger」，除了使旅天下紐、澳線體質更加強健，同時，發展紐、澳出境市場，將紐、澳旅客帶至台灣及全球各地旅遊。李嘉寅分享，因鴻大旅行社長年經營紐、澳地接，故可提供旅客具價格優勢及稀缺之產品，藉由策略部署，旅天下將走向「經營國際化，服務在地化」。據了解，旅天下目前國旅市場僅佔營收3%，海外旅遊仍大幅挹注營收。
旅天下獨包台灣虎航直飛日本函館外，花卷航線則新增串飛仙台；東南亞與韓國線加強布局南台灣出發航線；長程線與更多航空公司配合，取得更具優勢的元件價格。前2月累計合併營收6.54億元，年增147%，其中2月份當月營收站上3.7億元，較去年同期成長182.96%，刷新單月歷史新高紀錄。李嘉寅更喊話，今年營收要大幅增加。
2024年旅天下持續獨家包下台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷班機至2025年，首季載客率已逾9成8，其中花卷包機今年新增串飛仙台，航班從既有一週2班增至3班，機位大幅提升約5成，使日本線產品包裝更多元，讓產品安排更彈性、行程內容更豐富外，亦可減少拉車時間，爭取旅客走訪景點的時間，訂單能見度已達Q4，2024年營收樂觀看待。
東南亞旅遊持續看旺，今年旅天下除了提前布局產品，例如，台北出發峴港包銷機位已拿至年底；亦強化部署南台灣市場，拿下台中、高雄出發越南峴港、泰國曼谷等機位，滿足旅客多元需求。尤其越南新興度假海島天堂「富國島」熱度急速竄升，旅天下增加包銷暑假機位，大幅提高量能。韓國線則布局高雄出發金浦航線。
旅天下今年首度進攻河輪商機，鎖定歐洲市場，布局多瑙河、萊茵河河輪團體旅遊商品，可從瑞士、維也納、荷蘭、匈牙利等國上船，旅程悠遊歐洲多國，沿途欣賞優美風景，每日皆可上岸觀光，深入內陸邂逅歷史，體驗在地風土民情，且一年四季皆有主題，玩法較國際郵輪更多元，成為喜愛深度旅遊的郵輪客的新歡。