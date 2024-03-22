大谷翔平出發回美國！水原一平並未現身 美日韓媒體100位大陣仗
大谷翔平要回美國了！洛杉磯道奇與聖地牙哥教士隊大聯盟首爾海外賽在(21)日告一段落，今（22）日深夜，大谷跟妻子田中真美子已經抵達韓國仁川機場，預備回到美國，並且抵達登機口，為這次首爾海外賽劃下完美的句點，不過因為大谷受到翻譯水原一平疑似用他的戶頭提領大量資金用來償還債務，受到關注，大谷也在賽後趕快搭機，人已經到機場，日本、美國、韓國記者都到場，約有100位以上，而水原一平並未現身。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在賽後並未多說，只跟現場的媒體表示：「辛苦了」，就離開球場。大谷在這兩場比賽都是先發，不但打二棒，也敲出安打，妻子田中真美子則是跟大谷父母一起觀戰。賽後還跟「大嫂團」其他球員妻子合照。
日本媒體報導，大谷在球員休息室梳洗完畢後，就跟在場媒體說「辛苦了」於是趕快整理東西離開球場，道奇隊也安排班機，讓大谷可以趕快回到美國，大谷在深夜1時，已經到達機場。
大谷身穿灰色運動服，妻子則是穿上黑色的套裝，兩人一前一後走到機場登機門，並跟在場媒體說再見。大谷受到翻譯好友水原一平賭博事件影響，不但在這次韓國海外賽留下難忘回憶，遇到這些意外風波，心中肯定百感交集。
大谷預計跟妻子田中真美子回到美國後，25日到27日在道奇、天使的熱身賽出賽，29日在是在道奇球場跟聖路易紅雀隊交手。
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