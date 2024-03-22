搶便宜飛日賞櫻還有機會！捷星航空今開賣 飛東京、大阪1893元起
日本即將於3月底至4月下旬迎來櫻花季，而4月初想飛一趟去賞櫻的台灣民眾，現在還有機會搶到便宜機票。捷星航空日本將於台灣時間今（22） 日下午16:00 開始～3月26日16:00，於官網（按此）推出東京與大阪飛台北的促銷機票，單程未稅價僅8990日圓（約台幣1893元），可出發日期為4月2日~ 4月25日以及5月6日 ~ 6月6日。另外，「Scoot酷航」也推出最低票價2388元的促銷，飛往東京機票單程含稅價3188元起，但是可出發日期較晚，為5月1日至2025年3月29日。
記者葉盛耀/綜合報導
捷星航空（Jetstar Airways）日本將於今（22）日16:00於官網（按此）開賣促銷機票，優惠至3月26日16:00為止。其中包含東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1893元），且可出發日期皆為2024年4月2日~ 4月25日以及5月6日 ~ 6月6日。此次的最大優惠，還包含可以買單程，對於想多點旅遊的旅客更是方便。
而此波活動，除了東京成田與大阪關西飛往台北桃園機場的優惠之外，捷星航空針對日本國內線也有日圓1990元的優惠價，從東京成田機場飛往高松、松山、福岡等地，甚至遠到札幌新千歲機場，也都有單程未稅價1990日圓的優惠，如此，即便只能4月中後才能飛的旅客，也能轉機到日本櫻花最晚開區域的北海道，去開心賞櫻花了。
新加坡低成本航空「Scoot酷航」也推出便宜機票大促銷，主打最低票價2388元起就能飛往東京 、墨爾本、檳城等26個航點。其中日本部分，飛東京機票單程含稅價3188元起、北海道札幌則是單程含稅價3588元起、南韓首爾機票最低，為單程含稅價2588元起、新加坡只要2388元起單程含稅。即日起至3月25日都可開搶，指定旅遊期間為2024年5月1日至2025年3月29日。