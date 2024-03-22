缺工率創11年新高！37%企業要擴編　3大行業徵才夯

我是廣告 請繼續往下閱讀
若以「產業別」進行交叉分析，2024年第二季企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.1%)、「批發零售與貿易」(95.7%)、「科技資訊」(93.9%)，以及「金融保險與會計統計」(90.9%)、「傳統製造業」(90.5%)。
這也代表其餘少數9.7%的企業，在Q2並「無徵才計畫」，其中又分成：5.5%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；剩下的4.2%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。
至於第二季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(39.2%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(23.8%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(19.2%)、「公司擴點、展店而擴編」(17.8%)。因此合計「要擴編」的企業，比例有37%，略低於前一季的37.3%，也少於去年同期的37.8%。
由於有90.3%的資方預計徵才，其中的39.2%又屬於「缺工」狀態，雖然略少於上一季的39.7%，不過仍超越去年第二季的38.1%，比例創下11年同期新高。
觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，龍年第二季屬於「內熱外溫」：除了近期出口接單加溫，迎接已解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛淡化，搭配母親節慶祝檔期，以及清明節與端午節「兩波連假」效應加持，民生消費市場轉趨熱絡，加上「校徵季」來臨，勞動市場依舊處於「事求人」狀態。