UBA四強分析／健行科大拚重返榮耀 　先斬世新瓶頸、再過政大魔咒

四強賽健行輸3次，104學年度頭號種子爆冷敗給第5種子明道（採八強三輪淘汰制），季軍賽再輸第2種子臺科，109學年度複賽第四輸第一政大，110學年度第2種子不敵第3種子世新，連2年掉季軍賽各贏義守、萬能拿第三。
時隔1年，健行決賽首戰又將卯上第3種子世新，雙方歷來3度決賽遭遇，前述110學年度四強健行輸世新，另是104學年度健行首戰一級，三輪制決賽首戰，頭號種子但僅1分差淘汰第8種子世新，兩隊決賽迄今2遇各1勝，106學年度UBA決賽進小巨蛋6季以來，健行12戰8勝4敗，僅110學年度跟世新對過。
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預複賽方面，104學年度起雙方13度交手，健行10勝世新3勝，含本季健行2連勝，預賽90：61，鎮隊「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱合飆40分，複賽第三節才超車85：82小贏，「雙槍」又轟41分，劉丞勳更成為102學年度有官方數據來，男一級得分最快破千紀錄，打3季67場即飆1003分，破千第11人、健行第5人，但他謙稱紀錄其次，當務課題幫健行封王，個人UBA首冠。
連結上季複賽，健行已3連勝世新，但不代表四強賽定可再贏，尤其上述110學年度小巨蛋首遇，贏家世新，如同政大107學年度重返一級迄今，健行預、複賽曾贏政大6場，但109學年度政大首晉四強且已三連霸，109學年度四強賽、上季冠軍賽，健行2度小巨蛋逢政大都吞敗，即健行攻蛋8勝4敗，從沒贏過世新、政大。
月底3強又將造訪，健行欲破解對世新、政大的「巨蛋魔咒」，四強得先贏世新突破瓶頸，連2季爭冠對手如又政大，拚小巨蛋對戰首勝，扳回上季輸球，甜蜜復仇，睽違3年隊史第4冠。
預、複賽22戰，團隊得失分及籃板助攻，健行都不及政大，但三分球628投中204，命中率三成二五，進球數及命中率都高居第一，優於世新的559中176三成一五，政大的624中192三成零八，場均阻攻4.1健行也各隊之冠。
「雙槍」22場全勤，劉丞勳場均19.2分6.6籃板2.9助攻，三分球137中62，命中率四成五三，場均6.2投中2.8悉排第一，準頭更唯一破四成，政大教練陳子威都不吝按讚，蔡宸綱16.6分8.5籃板4.4助攻，三分球131中40，命中率三成零五，場均6投中1.8，徐宏瑋6.2分，「大二連線」控衛孫琦森5.5分4.1助攻，潘偉傑7.7分，三分球105中33，史魯齊8.4分4.2籃板，複賽落後16分逆襲虎科，三人決勝期跳出居首功，外援史密斯8.1分8.2籃板，哈特威克7.7分6.6籃板。
健行如闖冠軍賽，卯上政大，本季預、複賽健行2連敗，如與虎科爭王，預、複賽健行直落二，但贏分各僅1、2。