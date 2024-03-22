UBA四強分析／「双生配」全面接班　世新四強尬健行、拚3闖冠軍賽

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之前世新打一級，預賽泰半落在9至12名間，最佳戰績104學年度8勝7敗排第八首晉八強，當年八強決賽採三輪淘汰制，第一輪世新對到該季首戰一級即拿預賽第一的健行，普遍不看好但世新一路緊咬，68：69小輸，無緣四強，卻讓健行一身冷汗。
激情過後，105學年度預賽世新5勝10敗排第12，吊車尾保級，前述106學年度一樣5勝10敗，卻被屏大比下，107學年度降二級，奪冠後108學年度回一級，引進外籍生丹尼爾、沙巴斯丁，搭配大五黃奕勝、大四陳建銘、大三尤楚翔，大二的阿巴西、李威廷、楊皓喆，及北市大畢業考進世新碩班再戰的中鋒鄭德維，土洋聯手預賽9勝6敗排第六再晉八強，複賽2勝5敗仍第六，無緣小巨蛋四強。
任督二脈打通，109學年度起世新已連4季晉四，109、110更連2年爭冠，都不敵政大第二作收，上季大一「双生配」陳將双、張俊生，頂著高中聯賽冠軍光環，成為世新新鮮人，重燃隊史首冠希望，預賽輸政大，複賽贏回，四強又不敵，季軍賽贏臺師，菜鳥球季拿第三。
本季「双生配」升大二，全面接班，預賽11勝4敗排第四，含兩位數差距輸政大、健行及新貴虎科，複賽仍大比分不敵政大，但反贏虎科，雖被健行3分後來居上，兩軍各排二、三，小巨蛋準決賽得又卯上，平添變數，特別是過去3季小巨蛋，世新3勝3敗，3敗都是輸政大，109、110連2季冠軍賽及上季四強賽，3勝含109、110四強各贏義守、健行，上季季軍賽贏臺師。
加預複賽，近4季世新對政大2勝9敗，對健行3勝6敗，都居下風，但與健行小巨蛋唯一戰，110學年度四強贏球，有助四強賽再逢，縱然本季對健行2連敗，預賽輸29分「双生配」合24分，複賽輸3分「双生配」合28分，數據平平卻僅供參考，不等同小巨蛋仍如此。
張俊生22場全勤，場均17.4分3.9籃板3.1助攻2抄截，三分球147投中57，命中率三成八八，場均6.7投中2.6，陳將双21場14.7分4.3籃板3.3助攻2抄截，三分球121投中36，命中率二成九八，場均5.8投中1.7，兩人次第轉型，張俊生近況尤佳，教練何正峰要他打得更簡單，殺傷力愈大。
主控李宗漢6分2.3助攻，簡賀宇4.3分逐漸回神，李盛新6.8分4.2籃板，王鼎鈞6.3分，新人王人選曾睦軒7.3分4籃板，外援沙巴斯丁5.4分6.8籃板，庫克6.5分7.2籃板，苦工防守為主。
世新如晉冠軍賽，對到政大，本季預、複賽2連敗，如與虎科爭冠，之前2遇各贏1，世新預賽70：82輸，複賽88：80扳回。