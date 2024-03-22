必勝客沒極限了！愚人節新品「芝心蛇圈圈」疑瘋傳　員工集體傻眼

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經把披薩當作黏土在操作的部分了.....」、「門市人員真的辛苦了，感覺會很多人想離職」、「是要跟草仔龜一起搭配組合玄天上帝保佑Set嗎？」、「先是忍者龜，然後現在又來一條蛇，誰能想像店員接下來會有多難熬」、「覺得門市人員好辛苦，但真的忍不住笑出來，到底是哪個人想的啦！」
「忍者龜披薩」接力「芝心蛇圈圈」！員工集體大傻眼
必勝客在日前宣布推出「芝心雙粿草仔龜披薩」之後，就已經有不少員工跑到「靠北必勝客」的粉專發文抱怨，認為這樣難做且費時間的披薩，根本就不適合推出，苦到的都是店員而已。沒想到不僅有「忍者龜披薩」，現在又爆出愚人節即將推出「芝心蛇圈圈」，讓許多員工都直接上粉專發文。
有店員直接匿名抨擊表示「真心覺得公司研發部已經走火入魔了，我們是連鎖披薩速食店耶？不是什麼創意披薩接單製作耶！烤箱加風管，讓披薩能烤6分半就出來，標準的外帶時間就是14分鐘能做好綁好給客人，這才叫速度，我就問這隻被輾過的龜，要做多久？有辦法讓門市符合維持服務水準嗎？」、「身為一個賣Pizza的店，出一些奇怪口味就算了，現在呢？巨人、烏龜又是蛇？公司高層我想問，你們確定這是在賣披薩嗎？」
去年愚人節「無料披薩」大成功！今年疑加碼化身「芝心蛇圈圈」
事實上，去年必勝客就在愚人節推出「無料披薩」，一整圈的芝心餅皮完全沒有料，對於愛吃芝心的人來說，非常適合購買，當時推出時引爆巨大話題，許多人實測購買也大讚非常好吃；如今，必勝客疑似在今年愚人節再升級，同樣利用芝心餅皮製作，只是將其做成蛇的造型，預估如果爆料為真，到時肯定又是一波巨大話題。目前必勝客官方尚未證實消息，到底有沒有芝心蛇圈圈這項商品推出，大家都等著看。