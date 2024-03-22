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必勝客沒極限了！愚人節新品「芝心蛇圈圈」疑瘋傳　員工集體傻眼

▲必勝客疑似將在今年愚人節推出「芝心蛇圈圈」的新品，被員工提前爆料出來，瞬間引起話題。（圖/靠北必勝客）
▲必勝客疑似將在今年愚人節推出「芝心蛇圈圈」的新品，被員工提前爆料出來，瞬間引起話題。（圖/靠北必勝客）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖披薩品牌「必勝客」每隔一段時間就會推出新口味的披薩，將西式的披薩變成充滿台灣味及創意的模樣，讓民眾常常笑稱「義大利飛彈就要飛過來了」！然而繼日前宣布將推出「芝心雙粿草仔龜披薩」之後，沒想到現在又有員工再度出面爆料，表示必勝客將在愚人節當天開賣「芝心蛇圈圈」，沿用去年廣受好評的芝心餅皮，只是做成蛇的模樣，圍繞一圈一圈，再度讓必勝員工集體爆炸直言：「公司真的沒有極限欸」。

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一名疑似是必勝客的員工在臉書粉專「靠北必勝客」貼出照片爆料，表示公司又將推出一款名為「芝心蛇圈圈」的新款披薩，其實該披薩就是保留披薩最外層的芝心餅皮，然後繞出一圈一圈的樣子，就好像蛇一樣，預計將在愚人節當天開始限定販售，該員工也忍不住抱怨：「必勝客真的沒有極限.....」。

▲必勝客員工出面爆料今年公司愚人節要開賣的披薩，名為「芝心蛇圈圈」，讓大批員工對此感到不滿。（圖/靠北必勝客）
▲必勝客員工出面爆料今年公司愚人節要開賣的披薩，名為「芝心蛇圈圈」，讓大批員工對此感到不滿。（圖/靠北必勝客）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經把披薩當作黏土在操作的部分了.....」、「門市人員真的辛苦了，感覺會很多人想離職」、「是要跟草仔龜一起搭配組合玄天上帝保佑Set嗎？」、「先是忍者龜，然後現在又來一條蛇，誰能想像店員接下來會有多難熬」、「覺得門市人員好辛苦，但真的忍不住笑出來，到底是哪個人想的啦！」

「忍者龜披薩」接力「芝心蛇圈圈」！員工集體大傻眼

必勝客在日前宣布推出「芝心雙粿草仔龜披薩」之後，就已經有不少員工跑到「靠北必勝客」的粉專發文抱怨，認為這樣難做且費時間的披薩，根本就不適合推出，苦到的都是店員而已。沒想到不僅有「忍者龜披薩」，現在又爆出愚人節即將推出「芝心蛇圈圈」，讓許多員工都直接上粉專發文。

▲必勝客繼先前推出各種獵奇口味之後，這次再度出新招，推出「草仔粿披薩」，成品做成一隻烏龜的樣子。（圖/爆廢2公社）
▲必勝客繼先前推出各種獵奇口味之後，這次再度出新招，推出「草仔粿披薩」，成品做成一隻烏龜的樣子。（圖/爆廢2公社）
有店員直接匿名抨擊表示「真心覺得公司研發部已經走火入魔了，我們是連鎖披薩速食店耶？不是什麼創意披薩接單製作耶！烤箱加風管，讓披薩能烤6分半就出來，標準的外帶時間就是14分鐘能做好綁好給客人，這才叫速度，我就問這隻被輾過的龜，要做多久？有辦法讓門市符合維持服務水準嗎？」、「身為一個賣Pizza的店，出一些奇怪口味就算了，現在呢？巨人、烏龜又是蛇？公司高層我想問，你們確定這是在賣披薩嗎？」

去年愚人節「無料披薩」大成功！今年疑加碼化身「芝心蛇圈圈」

事實上，去年必勝客就在愚人節推出「無料披薩」，一整圈的芝心餅皮完全沒有料，對於愛吃芝心的人來說，非常適合購買，當時推出時引爆巨大話題，許多人實測購買也大讚非常好吃；如今，必勝客疑似在今年愚人節再升級，同樣利用芝心餅皮製作，只是將其做成蛇的造型，預估如果爆料為真，到時肯定又是一波巨大話題。目前必勝客官方尚未證實消息，到底有沒有芝心蛇圈圈這項商品推出，大家都等著看。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客去年利用「芝心餅皮」做成的無料披薩廣受好評，今年愚人節遭爆也同樣用芝心餅皮販售新品，只是做成蛇的模樣。（圖/記者張嘉哲攝）

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