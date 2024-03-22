iWIN管二次元兒少性影像引ACG圈反彈　媽媽真心話：還是會擔心

白沙屯媽祖閃顏寬恒、傅崐萁！他轟曲解：是不是也要跳過中國人？

▲國民黨立委傅崐萁夫婦直接被白沙屯媽祖閃過、顏寬恒二迎媽祖遭繞道，引發熱議。（圖／資料照片）
▲國民黨立委傅崐萁夫婦直接被白沙屯媽祖閃過、顏寬恒二迎媽祖遭繞道，引發熱議。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

白沙屯媽祖進香遶境是國內每年宗教文化盛事，追隨「粉紅超跑」步伐的信眾以上萬計。日前國民黨立委傅崐萁夫婦直接被媽祖閃過、顏寬恒二迎媽祖遭繞道，引發熱議。資深媒體人毛嘉慶表示，顏寬恒天天可以得到大甲媽的庇佑，白沙屯媽祖若為他多停留，民眾會怎麼想？傅崐萁夫婦原本就站在路邊，並不是跪等「鑽轎腳」，粉紅超跑不閃過他們繼續走，難道要停在前面顯神蹟？按照一些媒體曲解的邏輯，「今天閃過藍營政治人物，明天是不是也會跳過中國人？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
毛嘉慶昨（21）日在《政治脫離民生就是詐數》臉書粉專發文指出，白沙屯媽祖護國佑民，普渡眾生不分藍綠，每年3月苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境、4月大甲鎮瀾宮媽祖遶境，已成台灣甚至是國際盛事，這是宗教慶典，也是台灣之光，即使他不是信徒，也常被沿途各種祈願顯靈的暖心故事感動不已。

對於有媒體報導顏寬恒二迎白沙屯媽祖遭繞道、傅崐萁夫婦直接被閃過，毛嘉慶表示，細看影片畫面，發現根本是記者自己的想像，顏寬恒既在大甲鎮瀾宮已接待過白沙屯媽祖，隔日北返前再跪拜媽祖庇佑，被說成他跪第一個被繞道，事實是他跪在路邊，而非路中央兩長排裡面，媽祖怎麼可能專程撇到路邊只讓他一人鑽轎底？

另外，「傅崐萁夫婦更沒有閃過的問題。眾所皆知，粉紅超跑隨心所欲無法掌控方向。直播畫面裡，傅崐萁徐榛蔚夫妻與大批信眾，站在三角路口旁，前一秒鐘看到粉紅超跑在直行路邊停留搖晃，下一秒鐘粉紅超跑已淹沒在右轉馬路上，何時轉彎？前後左右大批信眾怎麼圍上去的？直播其實看不出來，也根本看不到傅崐萁夫婦在哪裡。」

對於顏、傅兩人追隨粉紅超跑出現被繞道的說法，毛嘉慶也提供另外的媒體報導內容讓網友公評：「白沙屯媽祖『遶過』傅崐萁、徐榛蔚？兩人虔誠跟隨 直播影片全都錄」，傅崐萁夫妻先和其他信徒守在前方道路等候，徐榛蔚還不時低頭誠心祝禱，嘴裡唸唸有詞。其間，有拱天宮人員要站在傅崐萁、徐榛蔚夫妻一側的信眾稍退一些，讓出一些空間出來。稍後，白沙屯媽祖即在工作人員鳴金漸快下，向前再轉向右側往龍井區公所方向前往。傅崐萁、徐榛蔚夫妻在媽祖經過身前後，並未就此離去，而是沿途跟隨媽祖走了10公里。

林內鄉長沿路跪求！白沙屯媽祖「決定繞路賜福」　200年來第一次

關心食安！白沙屯媽祖凌晨起駕　連停駕彰化「兩大食品廠」

白沙屯媽祖進香入境雲林！北港朝天宮供指引地圖　休息沐浴處看這

LINE免費「白沙屯媽祖貼圖」小心是假的！稍有不慎恐被洗走個資

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞