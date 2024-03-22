白沙屯媽祖閃顏寬恒、傅崐萁！他轟曲解：是不是也要跳過中國人？

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對於有媒體報導顏寬恒二迎白沙屯媽祖遭繞道、傅崐萁夫婦直接被閃過，毛嘉慶表示，細看影片畫面，發現根本是記者自己的想像，顏寬恒既在大甲鎮瀾宮已接待過白沙屯媽祖，隔日北返前再跪拜媽祖庇佑，被說成他跪第一個被繞道，事實是他跪在路邊，而非路中央兩長排裡面，媽祖怎麼可能專程撇到路邊只讓他一人鑽轎底？
另外，「傅崐萁夫婦更沒有閃過的問題。眾所皆知，粉紅超跑隨心所欲無法掌控方向。直播畫面裡，傅崐萁徐榛蔚夫妻與大批信眾，站在三角路口旁，前一秒鐘看到粉紅超跑在直行路邊停留搖晃，下一秒鐘粉紅超跑已淹沒在右轉馬路上，何時轉彎？前後左右大批信眾怎麼圍上去的？直播其實看不出來，也根本看不到傅崐萁夫婦在哪裡。」
對於顏、傅兩人追隨粉紅超跑出現被繞道的說法，毛嘉慶也提供另外的媒體報導內容讓網友公評：「白沙屯媽祖『遶過』傅崐萁、徐榛蔚？兩人虔誠跟隨 直播影片全都錄」，傅崐萁夫妻先和其他信徒守在前方道路等候，徐榛蔚還不時低頭誠心祝禱，嘴裡唸唸有詞。其間，有拱天宮人員要站在傅崐萁、徐榛蔚夫妻一側的信眾稍退一些，讓出一些空間出來。稍後，白沙屯媽祖即在工作人員鳴金漸快下，向前再轉向右側往龍井區公所方向前往。傅崐萁、徐榛蔚夫妻在媽祖經過身前後，並未就此離去，而是沿途跟隨媽祖走了10公里。