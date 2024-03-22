今起連喝3天！全家拿鐵、霜淇淋第2件10元　7-11特大杯美式買2送2

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📍門市｜3月22日至3月24日
◾特濃拿鐵第二杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支10元，6.1折（原價49元、特價30元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）
會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」
📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式 買7送7 ，5折（原價50元、特價25元）每日限量1.5萬組
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）每日限量1.5萬組
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵冰飲任選買4送2，6.8折（原價65元、特價44元）
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵熱飲任選買4送2，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.8折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多清茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用
◾濃萃美式冰咖啡5杯175元，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃美式熱咖啡，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵冰咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵熱咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾特大杯冰純奶茶，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾特大杯冰熱奶茶，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
🟡星巴克
歡慶26週年，星巴克即起至4月1日前，一起完成數位體驗遊戲，就有機會抽中買1送1，幾乎三抽必中一，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日，但要注意買一送一品項不包含星冰樂系列。
每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。