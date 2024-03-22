全聯結帳「1功能」取消！婆媽嘴硬：已經不用3年　真相虧大了

今起連喝3天！全家拿鐵、霜淇淋第2件10元　7-11特大杯美式買2送2

▲全家週末五六日優惠活動來了！今（22日）起至24日限定，全家特濃拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家週末五六日優惠活動來了！今（22日）起至24日限定，全家特濃拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末五六日優惠活動來了！今（22日）起至24日限定，全家特濃拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠，將近6折優惠，假日提神醒腦也要兼顧省荷包；7-11則是迎接高雄櫻花季，本週狂灑眾多優惠，包括門市有美式買2送2、拿鐵買1送1，APP行動隨時取還有久違的濃萃美式買7送7「可寄杯」組合。 

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🟡全家
📍門市｜3月22日至3月24日
◾特濃拿鐵第二杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支10元，6.1折（原價49元、特價30元）

▲全家霜淇淋、特濃拿鐵第二件10元。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋、特濃拿鐵第二件10元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）

會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」

▲7-11限時四天，特大杯美式買2送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式 買7送7 ，5折（原價50元、特價25元）每日限量1.5萬組
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）每日限量1.5萬組
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵冰飲任選買4送2，6.8折（原價65元、特價44元）
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵熱飲任選買4送2，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.8折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多清茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11迎接高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
▲7-11迎接高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結

▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用

◾濃萃美式冰咖啡5杯175元，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃美式熱咖啡，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵冰咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵熱咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾特大杯冰純奶茶，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾特大杯冰熱奶茶，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買

▲LINE禮物有7-11咖啡7折電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
▲LINE禮物有7-11咖啡7折電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
🟡星巴克
歡慶26週年，星巴克即起至4月1日前，一起完成數位體驗遊戲，就有機會抽中買1送1，幾乎三抽必中一，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日，但要注意買一送一品項不包含星冰樂系列。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

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