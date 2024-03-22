民眾黨立委以8擋百？不滿意度最高遭批假客觀 黃揚明：不知所云
《鏡電視》日前公布最新民調，提到各黨立委滿意度，報導民眾黨立委的「不滿意度」為3黨最高。但民眾黨昨（21）日聲明反擊，刻意強調「不滿意」是以假客觀數據；若看「滿意度」，民眾黨只有8位立委，但立委滿意度幾乎與各擁超過50席立委的滿意度追齊。資深媒體人黃揚明昨晚抨擊，民眾黨偏偏要扯一個莫名其妙的論點，不知所云，「民調真的不能這樣解讀。」
記者陳宜加／台北報導
《鏡電視》日前公布最新民調，提到各黨立委滿意度，報導民眾黨立委的「不滿意度」為3黨最高。但民眾黨反擊，把民調數字攤開，其實各黨的「不滿意度」都高於「滿意度」，對民進黨立委不滿意的有42.3％，對國民黨立委表現不滿意的45.9％；對民眾黨立委不滿意的則是46.7％，但刻意強調「不滿意」是以假客觀數據，刻意做出有價值判斷的報導。
民眾黨指出，各政黨支持者很容易對其他政黨表現不滿意，而民眾黨不當小藍、小綠，更經常被兩大黨共同夾殺，被藍綠兩黨「共同不滿意」之後，加總數字最吃虧，但數字與國民兩黨差不多。
若看「滿意度」的部分，民進黨40.7％、國民黨36.8％、民眾黨34.2％，但注意，民眾黨只有8位立委，民眾黨立委滿意度幾乎與各擁超過50席立委的滿意度追齊，且在這份民調中，政黨傾向支持民眾黨的比例只有22％，但民眾黨團的滿意度高於2024政黨票，顯然立委們努力問政，也得到許多非民眾黨支持者的肯定。
黃揚明昨晚在臉書發文痛批，「民調真的不能這樣解讀。」明明可以說，民眾黨2024政黨票得票率22.07%，但能得到34.2%的滿意度，顯示民眾黨立院黨團表現開拓更多非民眾黨支持者的肯定。
黃揚明也說，或是說，同一份民調的民眾政黨傾向支持民眾黨的比例為22%，民眾黨團的滿意度高於政黨支持度，顯示表現受到肯定。民眾黨偏偏要扯一個莫名其妙的論點……不知所云。