白沙屯媽祖「超神奇顯靈」！停駕乾德宮說話了 信徒聽完雞皮疙瘩
苗栗白沙屯拱天宮媽祖18日起駕，今（22）日來到了第五天的行程，從雲林斗六持續往南，一路上有數萬名信徒跟隨。然而，最近在網路上卻瘋傳一段影片，是關於白沙屯媽祖「顯靈」的神奇故事，表示去年媽祖婆停轎田中鎮乾德宮時，當下除了鑼聲、媽祖樂聲以外，竟然有傳來一名女性清晰聲音，好像是在說「隨我來」一樣，掀起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群上有一段影片掀起討論，拍攝影片者是「松仔俱樂部」的主持人，拍攝背景是去年白沙屯媽祖在田中鎮乾德宮停轎時，當下都沒發現影片有任何異狀，不過在整理影片時卻發現，影片的第30秒，有一個女性清晰的聲音疑似說「隨我來（台語）」，當下除了鑼聲以及音樂聲之外，幾乎沒有其他信徒吵鬧的聲音，但該女性的聲音卻是那麼的清楚，讓大批信眾認為「這一定是媽祖在說話，真的顯神蹟了！」
而影片被轉發到抖音之後，也已經超過70萬人次觀看，不捨網友看完後紛紛回應「真的是一個女生的聲音耶！而且很像是在說隨我走」、「有聽到，好溫暖，慈悲的聲音，對吾來囉」、「用耳機聽的話更清楚，真的是媽祖婆有保佑啦」、「聽到聲音整個起雞皮疙瘩…好溫柔的聲音呀」、「好像是說隨我來，好清楚喔！非常的神奇耶」。
而也有網友提出質疑表示「確定不是對面布袋戲在扮仙嗎？」「松仔俱樂部」的主持人也回應：「現場無任何劇場！所以被告知自己影像有神蹟才覺得神奇哦！」值得一提的是，今年白沙屯媽祖經過田中時，也再度停駕乾德宮，在信眾夾道歡迎下，鑾轎直直衝進中門，如今去年影片被翻出，「顯靈神蹟」再度引起社群討論。
白沙屯媽祖繼續趕路！預計23日抵達北港 香客住宿、淋浴地點快筆記
白沙屯媽祖今（22）日進入第五天的路程，從雲林持續往南，將預計於3月23日抵達北港，並於3月24日進火、3月26日開始回宮路程，路途參與信徒、民眾非常多，大家一定要特別注意安全。
另外要特別提醒的是，白沙屯媽祖進香預計3月23日到雲林北港，正逢假日，朝天宮香客大樓已經被預訂一空，香客尋找住宿很可能會成問題，因此廟方、雲林縣政府及北港鎮公所等單位也協調了以下地點供香客住宿，並且也標上淋浴地點供參考，香客們自己要特別注意哦！