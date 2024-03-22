大谷翔平因水原一平涉賭遭牽連！「有一原因」恐遭大聯盟禁賽

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記者Jeff Passan在節目《PMSLIVE》上表示，「大聯盟主席Rob Manfred考慮到大谷翔平在聯盟中的地位，與他的周邊商業價值，選擇一條跟以往不一樣的道路，並沒有將大谷翔平禁賽，因為若是聯盟中沒有了大谷翔平，聯盟將會陷入困境。」
大聯盟主席會做出此決定，並非沒有原因，因為大谷翔平是大聯盟2023賽季最「吸金」的球員，根據《富比士》估算，大谷翔平在2023年的收入將高達6500萬美元(約19.89億台幣），且在未來估計每年光廣告曝光收入，就高達3500萬美元(約10.7億美元），是全世界收入最高的棒球員。
目前大谷翔平受到MLB與MLBPA（球員工會）保護，不被允許對外發言，美媒則認為只要大谷翔平不出來對外說明，將會有更多疑點，其中爆出這起醜聞的《ESPN》記者Tisha Thompson就直言，「這筆簽賭到底是大谷翔平指使，還是單純屬於翻譯水原一平的個人行為，都令外界困惑，會有這些疑問，全因水原一平前後說詞不一導致。」
目前最新調查透露，「根據這間博彩公司主理人Mathew Bowyer，一直要外界認為大谷翔平就是這間博彩公司的客戶」，雖Mathew Bowyer指認大谷翔平就是客戶之一，但大聯盟尚未採取反制策略，仍在等待調查結果出爐。
值得一提，大聯盟曾經在1989年時，對當時在大聯盟敲出最多安打的安打王Pete Rose給予終身禁賽處分，因為Pete Rose在擔綱總教練時，簽賭自己球隊能在比賽中獲勝，雖翻譯水原一平並未涉賭棒球，但賭博相關活動在加州是違法的，若犯法確定屆時大谷翔平恐會面臨少許禁賽，因為賭金的賄款來源，是來自大谷翔平的帳戶。
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