MLB／水原一平真實面目曝光！偷大谷資金　年薪千萬因賭博遭開除

大谷翔平因水原一平涉賭遭牽連！「有一原因」恐遭大聯盟禁賽

▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯道奇（MLB）「二刀流」球星大谷翔平，因捲入翻譯水原一平涉賭風波備受外界關注，雖大聯盟在昨（21）日已宣布大聯盟不打算針對大谷翔平進行禁賽，但在今（22）日《ESPN》記者Jeff Passan則透露，「但若是聯邦調查局要求大聯盟調查大谷翔平，屆時大聯盟恐將大谷翔平暫時禁賽，直到調查結果出爐。」

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記者Jeff Passan在節目《PMSLIVE》上表示，「大聯盟主席Rob Manfred考慮到大谷翔平在聯盟中的地位，與他的周邊商業價值，選擇一條跟以往不一樣的道路，並沒有將大谷翔平禁賽，因為若是聯盟中沒有了大谷翔平，聯盟將會陷入困境。」

▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟主席會做出此決定，並非沒有原因，因為大谷翔平是大聯盟2023賽季最「吸金」的球員，根據《富比士》估算，大谷翔平在2023年的收入將高達6500萬美元(約19.89億台幣），且在未來估計每年光廣告曝光收入，就高達3500萬美元(約10.7億美元），是全世界收入最高的棒球員。


目前大谷翔平受到MLB與MLBPA（球員工會）保護，不被允許對外發言，美媒則認為只要大谷翔平不出來對外說明，將會有更多疑點，其中爆出這起醜聞的《ESPN》記者Tisha Thompson就直言，「這筆簽賭到底是大谷翔平指使，還是單純屬於翻譯水原一平的個人行為，都令外界困惑，會有這些疑問，全因水原一平前後說詞不一導致。」


目前最新調查透露，「根據這間博彩公司主理人Mathew Bowyer，一直要外界認為大谷翔平就是這間博彩公司的客戶」，雖Mathew Bowyer指認大谷翔平就是客戶之一，但大聯盟尚未採取反制策略，仍在等待調查結果出爐。


值得一提，大聯盟曾經在1989年時，對當時在大聯盟敲出最多安打的安打王Pete Rose給予終身禁賽處分，因為Pete Rose在擔綱總教練時，簽賭自己球隊能在比賽中獲勝，雖翻譯水原一平並未涉賭棒球，但賭博相關活動在加州是違法的，若犯法確定屆時大谷翔平恐會面臨少許禁賽，因為賭金的賄款來源，是來自大谷翔平的帳戶。

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