近8成人民挺「交通微罪不得檢舉」　美女律師驚曝：不修法恐違憲

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城紫菁表示，針對所刪除的違規事由，以汽車駕駛人違停或臨停為主要條款，參考本條修正草案的立法理由，行政院對此的配套措施，是從工程面改善，提供民眾及營業車輛妥適上、下客貨車或臨時停車及行人空間，並分擔警察機關執法量能，但如汽車駕駛人有明顯違規致影響交通安全及秩序時，均只能以當場舉發的方式，將造成通報責任落在民眾身上的疑慮，而且一經民眾通報，主管機關人員就需要到場確認違規事實，一旦通報數量遽增，也將造成基層人員的負擔。如此不但未能達成降低違規案件的目的外，也未能有效分擔警察機關執法量能。
城紫菁也說，有關違規記點，依現行有效法律規定，汽車駕駛人違反道交條例，除依各該規定處罰外，還可以依其危害行車秩序及交通安全的程度記違規點數，若在1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月，2年內如吊扣駕照2次，再經記違規點數，就會被吊銷駕照。但在修正草案版本中，必須要經當場舉發，才能記違規點數。針對逕行舉發的案件，只要接受道交講習或吊扣、吊銷駕照，不再記違規點數。修法理由在於兼顧職業駕駛人的工作權，以及減少民眾檢舉及記違規點數所衍生的爭議。
她指出，違規記點的效果，重則將吊扣或吊銷駕駛執照，相較於一般駕駛人，職業駕駛人行駛於道路及違反道交相關規定次數及機率更高，以現行規定違規記點的效果而言，吊扣或吊銷駕照將嚴重影響職業駕駛人的工作及財產基本權，使道交條例的違規記點規定，發生實質不平等，而且侵害憲法保障人民基本權的情況。她說，違規的職業駕駛人，不但要依照道交相關法規負擔罰鍰外，在寬鬆認定的違規記點制度下，更容易被吊扣或吊銷駕照，如是考量職業駕駛人因更一般駕駛人更頻繁使用道路，更應遵守交通規則，以維護全民交通安全及秩序，政府應就職業駕駛人經常違規的事由給予物理上、實質上的改善，避免職業駕駛人迫於生計而違規。