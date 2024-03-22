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前道奇巨砲J.D. Martinez和大都會簽1年3.8億合約！生涯累積315轟

▲前道奇隊巨砲J.D. Martinez和大都會簽1年3.8億合約，12年生涯已累積315轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲前道奇隊巨砲J.D. Martinez和大都會簽1年3.8億合約，12年生涯已累積315轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

馬丁尼茲（J.D. Martinez）近年曾經效力波士頓紅襪、洛杉磯道奇等豪門球隊，今（22）日據相關人士指出，和紐約大都會簽下1年1,200萬美金（約新台幣3.8億元）的合約。目前已36歲的J.D. Martinez，去年在道奇隊仍敲出33轟外加103分打點，對大都會打線將會是一大補強。

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此前《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）曾經分析，建議紐約大都會應該在鎖定先前效力道奇隊的J.D. Martinez。因為他認為，大都會打線需要更多強打者，幫助當家一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）獲得更多火力掩護，而J.D. Martinez正尚未簽約。

也果真如他預期，J.D. Martinez和大都會以1年1200萬美金簽約，現年36歲的他生涯已累積315轟。在2023球季從紅襪轉戰道奇後，J.D. Martinez迎來表現大復甦，出賽113場繳出打擊率0.271、103分打點、WAR 1.9的成績，整季33轟更是2019年以來最多。

新賽季預計大都會將會以J.D. Martinez和Pete Alonso作為核心打線，不過2024年將會是大都會關鍵一年，因為和兩人都僅簽下1年合約，且近日也有不少媒體報導，據傳Pete Alonso有可能會在2024年賽季後離隊。

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