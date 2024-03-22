連千毅直播主之亂重判7年 才入獄9個月落魄發聲：原來自己沒朋友
知名直播主連千毅擁有黑道背景，3年前引發一連串開槍、恐嚇滋事事件，最終被依組織犯罪、槍砲等罪重判7年定讞，去年6月入監服刑，至今才過9個月，連千毅近日透過臉書社群寫下落魄心情，感嘆地說：「原來自己根本沒有朋友！」
社會組／綜合報導
據了解，連千毅2019年7月間起，以天道盟太陽會高雄分會之名義對外活動，他也經營蘭庭精品公司，吸引多名男性員工加入天道盟太陽會高雄分會，同年9月因不滿遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，雙方砲火從網路轉往現實，引發一連串砸店、開槍、恐嚇等事件，二審依組織犯罪、教唆少年持槍罪判刑7年定讞。
入獄不過才9個月的連千毅，昨（21）日透過臉書發聲，認了感到落魄，回顧多張舊照，並寫道：「如果有一天你落魄了，也失去了利用價值！你會發現、原來自己根本沒有朋友！因利而聚、因利而去、財聚人聚、財散人去！你認爲呢？」
貼文曝光後，引來粉絲、網友關心：「最後剩下只有家人！與屈指可數的朋友」、「歹路不能走」、「本來就是如此」、「連董，等你有空想找你」、「風輕雲淡，加油喔」、「真正的朋友還是會在」等語，紛紛為他加油打氣。
從臉書可見，連千毅入獄之後，鮮少更新貼文近況，近日卻動作頻頻，前日也才在臉書曬出自己坐在桌子前面的舊照，桌上擺著一大疊鈔票，勉勵自己「扭轉乾坤只能靠自己，當利潤高於支出時就勇敢的去把它實現」，引發網友熱議，以為他已經出獄，後來證實是小幫手幫忙發文推銷貸款。