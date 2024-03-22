綠委當「巨嬰」剛好？醫酸民進黨「死忠方針」：不要像高嘉瑜就好
立法院15日下午院會總質詢時，包括民進黨立委洪申翰等多名綠委，因趕不及在立法院長韓國瑜唱名時到場，錯過質詢而抗議。國民黨立委王鴻薇日前痛批，此舉對立法院傷害非常大，會讓外界認為「大部分委員都是巨嬰，要靠議事人員通知，不通知就不會質詢、不重視時間還甩鍋，非常惡劣。」胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文表示，綠委都心知肚明，最重要的工作是護航，攻擊在野的藍白，當巨嬰只是剛好，只要守住死忠票，不要像高嘉瑜太認真質詢就好。
記者陳宜加／台北報導
蘇一峰20日在臉書發文表示，其實洪申翰的態度反映了民進黨這8年執政的態度：「反正我們在執政，質詢官員就是輕輕帶過，隨便講一講就好，最重要的工作是護航，攻擊在野的藍白！當巨嬰只是剛好！民進黨最認真質詢的高嘉瑜都落選了，民進黨立委根本不需要認真質詢，只要個個好好顧好死忠的40％就行！」
蘇一峰隨後又發文強調，「立委大人們都心知肚明一件事，如果你的選區在嘉義以南或者是不分區立委排前面，你在立法院只要隨便質詢，不要太誇張像高嘉瑜這樣就好。死忠區只要守住死忠票就夠了！但是如果你的選區不是在死忠區，按照目前立院的這個質詢方向，未來的你很可能被犧牲掉！」