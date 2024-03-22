廣西醫院「1週內2名年輕醫生」自殺身亡　外界質疑：必有隱情

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報導指出，死者平日雖然性格比較內向，但和同學的相處都很融洽，和女友也很恩愛，已經簽署某三甲醫院麻醉科，畢業後可直接入職，本月3日還在朋友圈發文，祝賀女友生日快樂，沒想到不久後就傳出憾事。
無獨有偶，南寧市第一人民醫院19日晚間又傳出22歲的實習醫師燒炭輕生，被發現時已沒有生命跡象，經搶救後仍於21日離世。
消息曝光後，許多中國民眾都呼籲徹查該醫院，打下：「必有隱情，這個醫院有黑手摧殘」、「醫學生付出生命這樣沉重的代價，背後到底隱藏什麼」、「讓醫學生用生命去控訴的，究竟是什麼呢？」。還有同行表示：「事件出來全網能看到的資訊寥寥無幾，這幾年年輕醫學規培生頻頻發生死亡事件，進入這一行才知道工作量是真的巨大，每天加不完的班，還有上班以外額研KPI，工作量大壓力也大，幹這一行真的不配有個人生活」、「從醫的路上被上級無盡的壓榨首先讓人喘不過氣，壓垮了我們想好好治病救人想努力生活的心。人生好像處處都可以是新的開始但又處處充滿了絕望。」
對於2名規培生、實習生在1週內相繼輕生，南寧市第一人民醫院聲稱，還不清楚2人為何會選擇以極端的方式離開，正積極配合公安機關進行調查。
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