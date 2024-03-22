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大S曾說「賺的錢被老公拿去養女人」　被虧：自己是自己的預言家

▲大S（右）曾說「我賺的錢被老公拿去養女人」，而今和汪小菲撕破臉，一語成讖。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（右）曾說「我賺的錢被老公拿去養女人」，而今和汪小菲撕破臉，一語成讖。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）、汪小菲離婚2年多，20日再次隔空交火，大S一改分手不口出惡言的堅持，大動作為自己和家人出氣，首度親口證實前夫婚內出軌，酒醉打孕婦等惡行，也承認刷對方的卡是要洩憤，但沒有買任何東西送具俊曄。大S 21年前在節目預言未來家庭狀況，如今大汪再戰，片段又被翻出，不只一語成讖，吻合度之高讓網友嘖嘖稱奇，虧她：「自己是自己的預言家...」

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2003年大S和小S在主持的《娛樂百分百》聊名牌，小S問女生買名牌會不會太愛慕虛榮，大S分析：「因為如果妳現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊！」小S摀臉大叫：「我覺得妳這樣也太消極了吧！」大S拍了一下妹妹肩膀，開導：「人生就是這樣子！妳以為我現在講這些話，錄下來喔，10年後妳看我的家庭狀況是不是這樣？」

▲大S（右）預想未來自己的婚姻狀況。（圖／微博）
▲大S（上圖右）預想未來自己的婚姻狀況。（圖／微博）
▲大S要大家以這段錄影去印證10年後她的婚姻，是否真如她所言。（圖／微博）
▲大S要大家以這段錄影去印證10年後她的婚姻，是否真如她所言。（圖／微博）
小S驚呼：「妳就是太喜歡詛咒自己了！搞不好妳老公是個大好人啊！就一直拿卡給你刷，不刷他還會發脾氣！」大S接著說：「所以說妳看，以後要不然兩條路，我賺的錢被老公賭掉，要不然就去養女人，要不然我現在大花特花，以後沒錢老公再給我錢再大花特花。就是這兩條路嘛！所以妳現在不花幹嘛呢！」

如今大S自證汪小菲不僅婚內出軌，還收到大量對方跟不同女性不堪入目的照片，讓她深受打擊，「才知為何你總急著兩地飛...」只好拿老公的信用卡消費報復，6年前把1.7億元積蓄借汪小菲，至今仍未完全拿回，網友感嘆：「自己是自己的預言家」、「真的是人生就是這樣，不要不信邪」、「全都中了」、「可怕」、「姊妹都有預言家的天賦！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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