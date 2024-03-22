大S曾說「賺的錢被老公拿去養女人」　被虧：自己是自己的預言家

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小S驚呼：「妳就是太喜歡詛咒自己了！搞不好妳老公是個大好人啊！就一直拿卡給你刷，不刷他還會發脾氣！」大S接著說：「所以說妳看，以後要不然兩條路，我賺的錢被老公賭掉，要不然就去養女人，要不然我現在大花特花，以後沒錢老公再給我錢再大花特花。就是這兩條路嘛！所以妳現在不花幹嘛呢！」
如今大S自證汪小菲不僅婚內出軌，還收到大量對方跟不同女性不堪入目的照片，讓她深受打擊，「才知為何你總急著兩地飛...」只好拿老公的信用卡消費報復，6年前把1.7億元積蓄借汪小菲，至今仍未完全拿回，網友感嘆：「自己是自己的預言家」、「真的是人生就是這樣，不要不信邪」、「全都中了」、「可怕」、「姊妹都有預言家的天賦！」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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