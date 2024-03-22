8席立委CP值高？民眾黨數學被酸于北辰教 黃國昌喊話：深自反省
鏡電視昨日公布新民調，在各黨立委滿意度部分，民進黨滿意度達40.7％，國民黨36.8％、民眾黨為34.2％。不過，民眾黨卻在臉書表示，民眾黨與各擁超過50席立委的藍綠兩黨滿意度「追齊」，以8席來算，「席數最少 CP值最高」。對此，媒體人黃揚明直接吐嘈「民調真的不能這樣解讀，不知所云」、粉專「不演了新聞台」也酸「數學的部分是找于北辰老師補習的嗎？」民眾黨主席柯文哲今（22）日表示，民眾黨會更努力來彌補，民眾黨立委黃國昌批評護航不質詢的民進黨，但也該深自反省。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日黨團會議後，柯文哲、黨團總召黃國昌與副總召黃珊珊一同受訪，媒體詢問民眾黨臉書稱「席數最少 CP值最高」，被酸「數學是找于北辰老師教的？」柯文哲回應表示，事實真相民眾黨是真的只有8席立委，不到人家的1/5，「不過我們力爭上游，很努力工作，統計上沒有差很多，不過這一點會更努力來彌補。」
民眾黨立委黃國昌表示，「誠如主席所說，我們應該要更謙卑、自我反省，更努力工作」。黃國昌話鋒一轉表示，看了這份民調他很驚訝，批評這份民調是專門在護航洗地，護航不質詢的民進黨現在滿意度對高，但也該自我反省，會努力工作，並深自反省。
黃國昌進一步表示，剛柯文哲已說過，對外界任何的批評指教，民眾黨就是謙卑的反躬自省，要求自己更認真的工作，到目前為止，事實上從1月13日選舉結束，1月14日開會、1月15日開記者會拋出國會改革訴求，台灣民眾黨8名立委每天兢兢業業的在工作，「對於外界所有指教，我們虛心接受、我們只會更努力，也希望大家繼續不吝給予指導。」