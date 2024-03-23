艾力克斯「以卡養卡」欠債250萬！從卡奴翻身曝8大理財觀念

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艾力克斯表示，想要理「財」，最重要的還是要有財才可以處理，從當下就要審視自己的消費習慣，或者強迫自己儲蓄，等累積到一定的金額後，就可以理財。艾力克斯也建議大家，「理財就從現在開始」，只要你想要理財，就要當下、立刻開始，不管你的收入多寡，早一天開始就是多存一天的錢，千萬不要在心裡僥倖的想說下周開始、發薪時再來處理。
艾力克斯在書中提到，投資一定要選自己熟悉的，像是股票一定要挑選自己喜歡類別，因為人總是會對自己喜歡的東西，特別深入研究，股票也是，如果一昧跟著別人報的「明牌」去買，到時連怎麼賠錢都不知道。自己有研究後，即便投資失敗，也能清楚知道問題出在哪。
此外，艾力克斯從子女小時候就開始培養理財觀念，「賺錢、花錢、存錢必須取得平衡」、「理財不只是存錢，也要懂得投資才行」、「要買對的保險」、「建立緊急預備金」、「存錢列為最優先考量」。最後一點「培養贏家的態度」，對於存錢理財，一般人有太多理由無法做到。事實上，你要有「我可以做到」的積極態度，且在立定目標金額的同時，立定達成的時間，要特別注意的是不要好高騖遠，但也不要小看自己。
對於艾力克斯從卡奴翻身成理財達人，理財專家盧燕俐引用王永慶名言說道：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存的一塊錢才是你的錢。」盧燕俐坦言，幸好艾力克斯告別了卡奴，「否則工作再認真，通告再多，也只是幫銀行打工。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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