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MLB／曾單換李灝宇！遊騎兵補強　1年1.4億簽下明星先發Lorenzen

▲衛冕軍德州遊騎兵（MLB）球團在今（22）日正式宣布，簽下曾在去年球季單換李灝宇的明星右投Michael Lorenzen。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍德州遊騎兵（MLB）球團在今（22）日正式宣布，簽下曾在去年球季單換李灝宇的明星右投Michael Lorenzen。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

衛冕軍德州遊騎兵（MLB）球團在今（22）日正式宣布，簽下曾在去年球季單換李灝宇的明星右投Michael Lorenzen，根據大聯盟官方表示，「Michael Lorenzen以1年450萬美元（約1.4億台幣），附帶250萬美元激勵獎金加盟遊騎兵」，遊騎兵本季至少能排出9名先發投手的先發輪值。

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由於遊騎兵先發主力Jacob deGrom、Max Scherzer與Tyler Mahle因為傷勢影響，至少要到夏季才能回歸賽場，但目前輪值中仍有Nathan Eovaldi、Jon Gray、Andrew Heaney、Dane Dunning與Cody Bradford坐鎮，屆時若是傷兵回歸，加上剛簽下的Michael Lorenzen，先發輪值將會有9位先發投手。

上季拿下隊史首座世界大賽冠軍的遊騎兵，在休賽季的操作頗為安靜，除了用2年2200萬美金簽下Tyler Mahle，再來就是簽下Michael Lorenzen，但本季遊騎兵戰力最大的問題並不是先發輪值深度，而是牛棚投手的穩定度。

遊騎兵的「火牛陣」讓球隊在上季吃了不少悶虧，遊騎兵甚至是上季唯一救援失敗，多過成功次數的隊伍，整體牛棚防禦率高達4.77，排名聯盟後段班，雖然總管Chris Young在休賽季一在強調將補強牛棚，但最終都在爭奪Will Smith、Aroldis Chapman兩大資深救援投手中敗下陣來。

若遊騎兵不在牛棚端作出補強，本季在比賽後半段仍會陷入苦戰，畢竟棒球比賽有70％的勝率都掌握在投手身上，屆時就將考驗總管Chris Young在季中的交易操作。

值得一提，現年32歲的Michael Lorenzen雖不到王牌身手，但上賽季29場出賽中，有25場先發，是位能後援也能先發的投手，在153局投球中，送出111次三振、47個保送、防禦率為4.18，若屆時先發輪值主力Jacob deGrom、Max Scherzer與Tyler Mahle回歸，將有機會被調往牛棚。

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