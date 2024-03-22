直擊「韓國瑜水煎包」爆人潮！想吃得等1小時 老闆曝免排隊祕招
因為立法院於上周15日總質詢起爭議，多位立委唱名時不在場，立法院長韓國瑜於是宣布提前休息，當時爆出韓國瑜在辦公室吃水煎包待命。讓這間位在西門町的「張記韮菜水煎包」引發眾人討論，事實上這家老店賣的水煎包每顆28元，不算便宜，但事件爆出之後，每日都大排長龍，店家10點才開始營業，卻每天9點就已有人潮，還天天僅營業到約莫中午用餐高峰之後就會賣完收攤。記者實際現場排隊測試，不論內用、外帶，都需至少排隊等候1小時才能吃到水煎包。
記者葉盛耀/綜合報導
「張記韮菜水煎包」販售的品項包含每顆28元的韮菜水煎包、高麗菜肉包，還有綠豆麥仁粥（20元）、以及各式精緻小菜（每碟35元），其中水煎包比一般市面上來得大，個頭大約是成年男子拳頭般的大小，尤其用料實在，因為據傳老闆有自家固定的韭菜來源，因此到了最熱的七、八月，老闆覺得韭菜品質不夠好時，會直接放暑假，一次就店休近2個月，另外也包含冬天長假、即放寒假。
這裡的水煎包外皮Q實，富有嚼勁，並煎到底部有迷人的酥脆感，最招牌的韭菜口味內餡除了脆嫩的爆量韭菜，還有蛋、蝦皮與粉絲等，許多顧客大多都覺得吃個兩顆，就差不多快飽了。
自從爆出當天韓國瑜吃的水煎包就是「張記韮菜水煎包」，原本就已是人氣名店的它如今更是營業日天天大排長龍，每日9點多就已有排隊人潮，更是於中午12點半之後就會差不多售罄，記者也是實際到現場等候，約莫排了1小時才吃到了跟韓國瑜吃的一樣的超大顆水煎包。
小老闆私下透露，其實也會接受部分顧客可以在早上時電話先預訂，因為每天一早7點後，現場就已有工作人員於現場作業，他說：「不過我們有沒有空去接到電話，就需要再看看，因為這陣子人潮真的很多，我們每天都太忙了！」看來想吃到韓國瑜也喜愛的這款水煎包，似乎還是乖乖排隊最保險。
店家資訊
店名：張記韮菜水煎包
地址：台北市萬華區中華路一段200號
電話：02-2311-4719
營業時間：10:00~16:00
店休日：週日、一