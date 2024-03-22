獨／戀愛腦小媽媽存款剩170求助民代　她一伸手網友全氣炸了

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為了保護當事人，江和樹要求穿連帽衣的女孩背對鏡頭，請她拿手機出示帳戶資料，見存款只剩170元，不由得心生同情。此時網友卻大歪樓，紛紛留言「她的手機比我好」、「這麼窮還有錢做指甲」，要江和樹別被騙了，但江和樹忙著處理案件，沒有同步看留言。
拿到身分證資料的江和樹，此時突然大叫「你公公我認識啊！你先生還有兩個女兒已經10幾歲，你不知道嗎？怎麼還跟他生兒子？」女孩口氣支吾，說「我後面才知道的，我是北部人」。
江和樹接著細數這家人的家族史，寡居的祖母積攢榮民遺眷半俸買了房子、半生溺愛公公；公公經常打扮帥氣，卻大半生沒工作；丈夫娶的中國老婆跑了，還因吸毒頻繁進出監獄；兩個女兒缺乏照顧，最後由早年和公公離婚的婆婆隔代教養，「這個家庭問題不斷，你怎麼又跟他生一個啦？」
但女孩堅持丈夫已洗心革面，「他跟我結婚後就沒再碰毒品，你說的那些都是過去的事。」雖然不知丈夫要關多久，但願意養孩子、照顧公公等他回來。
江和樹跟著她到急診室，看到躺在病床的公公，直呼「你怎瘦成這樣？」並問「你不是去年才賣掉媽媽的房子嗎？怎麼會沒錢？」才60出頭的男子說，他和妹妹平分後獲得400萬，不久被朋友以投資為名騙光，落得只能租雅房、兒子打零工維持三代四口生計。女孩透露產後靠一個月7千元的育兒津貼養兒子，但老公入獄後公公生病，頓時山窮水盡。
江和樹當場掏出6千元現金給女孩應急，鼓勵她為了孩子要加油。告別女孩後，江和樹對網友說「我需要深呼吸，現在真的很想幹譙！」他透露這家人是他以前的關懷戶，但「我很不想同情那個大哥」，之前雖有房但全家不事生產，他曾送愛心便當，「結果被嫌怎麼沒有肉」，當時他還開直播罵「可憐之人必有可恨之處」，沒想到現在又多了無辜的新生命。
網友留言「這個家庭就是惡循環」、「女孩真的太傻了」、「救急不救窮」、「400萬是花光吧？哪有可能全被騙光？」，提醒江和樹小心求證。也有人願伸援手。江和樹直播後帶奶粉尿布去探視小男嬰，並下架直播影片，因為「一直給魚不是辦法，她需要的是釣竿」。